Michael B. Jordan was ooit als kind te zien in The Wire, maar inmiddels is hij niet alleen een gevierd acteur: hij is ook nog eens regisseur. Hij is van plan om in de nieuwe Miami Vice door de maker van Top Gun: Maverick te spelen, en na zijn giga-succes als 'tweeling' in Sinners kun je wel zeggen dat hij alles voor elkaar heeft. En daarmee heeft hij wel heel er veel gemeen met Thomas Crown... In de nieuwe trailer is te zien dat hij als een slicke vent rondloopt.

The Thomas Crown Affair

In deze film van Amazon MGM Studios, speelt de oscarwinnaar niet alleen de hoofdrol. Hij produceert én regisseert de film. Thomas Crown is een heel aantrekkelijke man en deze film zit dan ook boordevol sexy scenes, terwijl je nog steeds naar een interessante thriller kijkt, zo is de belofte.

Mocht Thomas Crown je niet bekend zijn: het is een fictieve hoofdpersoon uit de thrillerfilms uit 1968 en 1999. Het is dus een vrij 'oud' verhaal. Hij is een schatrijke zakenman en hij is enorm verveeld. Uit die verveling gaat hij maar dingen stelen en daarbij komt een prachtige, vrouwelijke verzekeringsonderzoeker hem op het spoor. Dat zorgt voor veel romantische spanning tussen de twee. In eerste instantie was het Steve McQueen die hem speelde, daarna Pierce Brosnan, en nu dus Michael B. Jordan.

Een beetje Bond

Het is een beetje James Bond , wat het ook zo'n geschikte rol maakte voor Pierce Brosnan, die ook de geheim agent ooit speelde. Nu denken we niet dat meneer Jordan die rol snel zal krijgen, maar tegelijkertijd lijkt hij hiermee wel zijn visitekaartje af te geven om hem misschien later in zijn leven toch nog te spelen.

We zien in ieder geval mooie auto's, een mooie vrouw, geweldige outfits en een rijkeluisleven waar veel mensen van dromen. Maar ja, als iemand het duidelijk maakt dat het ook weer niet op alle vlakken een droom is, dan is het onze Thomas wel. Jordan is in de film te zien met Lily Gladstone, Danai Gurira en Pilou Asbaek, dus hij is bepaald niet alleen met al zijn talent.