Wie deze zomer de bioscoop heeft overgeslagen, krijgt een tweede kans. The End of Oak Street, de sciencefictionthriller met Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella en Christian Convery, is vanaf 13 november te streamen op HBO Max . De film van David Robert Mitchell, bekend van de horrorhit It Follows, draaide in augustus in de Nederlandse bioscopen en vindt nu zijn weg naar de woonkamer.

Een hele straat op een onbekende plek

Het verhaal draait om het gezin Platt, dat aan Oak Street woont. Na een mysterieuze kosmische gebeurtenis blijkt hun complete buurt naar een onbekende plek te zijn getransporteerd. De vertrouwde omgeving met tuinhekjes, garages en vuilnisbakken staat er nog, maar daaromheen is niets meer zoals het was. Al snel dringt het tot het gezin door dat ze in deze onherkenbare wereld alleen kunnen overleven als ze samenwerken. Uit de trailers bleek al dat die wereld er een is vol prehistorische wezens, en dat Hathaway en McGregor het als ouders moeten opnemen tegen dinosaurussen die zomaar door de straat struinen.

Mitchell vond het idee naar eigen zeggen tijdens een wandeling door zijn eigen straat in Michigan, toen hij zich afvroeg wat er zou gebeuren als daar ineens een dinosaurus opdook tussen de afvalcontainers. Het verhaal speelt zich af in het begin van de jaren tachtig, en dat is geen toeval: critici prezen de film om de manier waarop hij de sfeer oproept van klassieke Amblin-producties als Gremlins en Poltergeist.

J.J. Abrams en een topteam achter de camera

Mitchell schreef en regisseerde de film, en produceerde hem samen met J.J. Abrams, Hannah Minghella, Jon Cohen, Matt Jackson en Tommy Harper. Uitvoerend producenten zijn Chris Bender, Jake Weiner, Joanne Lee en Leeann Stonebreaker. Het is een productie van Abrams’ Bad Robot en Jackson Pictures, gepresenteerd door Warner Bros. Pictures.

Ook achter de schermen werkte een sterk team. Michael Gioulakis, die eerder met Mitchell samenwerkte aan It Follows, verzorgde de cinematografie. Maya Shimoguchi tekende voor het productieontwerp, John Axelrad monteerde en Erin Benach ontwierp de kostuums. De muziek komt van Michael Giacchino, die eerder onder meer Jurassic World, Up en The Batman van een soundtrack voorzag.

Van indiefilmer naar groot studiobudget

The End of Oak Street is een opvallende stap in de carrière van Mitchell. Waar It Follows in 2014 met een minibudget werd gemaakt, kreeg hij voor deze film een budget van naar verluidt zo’n 80 tot 85 miljoen dollar. De film had bovendien een lange aanloop: hij werd ontwikkeld onder de werktitel Flowervale Street en verschoof meerdere keren van releasedatum, voordat hij uiteindelijk in augustus 2026 in de bioscoop en IMAX verscheen.

In de bioscoop had de film het lastig. Hij kwam uit in een zomer die werd gedomineerd door Spider-Man: Brand New Day en Christopher Nolans The Odyssey , en de opbrengsten bleven achter bij de verwachtingen. Bij critici viel de film juist goed in de smaak, met een overwegend positieve score op Rotten Tomatoes.

Waarom de film op streaming beter tot zijn recht kan komen

Juist dat contrast maakt de komst naar HBO Max interessant. Origineel werk dat in de bioscoop ondersneeuwt tussen grote franchises, vindt op streamingdiensten vaak alsnog een groot publiek. Met een cast rond Hathaway en McGregor, een herkenbare jaren-tachtigsfeer en een premisse die het midden houdt tussen avonturenfilm en mysterie, heeft The End of Oak Street alles in zich om alsnog uit te groeien tot een thuisfavoriet. Vanaf 13 november is de film te zien op HBO Max.