James Bond-puristen kunnen opgelucht ademhalen, want het lijkt er sterk op dat de nieuwe James Bond een witte man is. Dat is hij altijd al geweest, maar er gingen even geruchten dat het een vrouw kon zijn of een zwarte man, zoals Idris Elba. Dit lijken de drie kanshebbers te zijn op de rol.

Geen vrouw als James Bond

Het is alweer hartstikke lang geleden dat Daniel Craig afscheid nam van zijn rol als de geheim agent. Vijf jaar maar liefst. Er is vooral toen dat net plaatsvond enorm veel gespeculeerd over wie de opvolger kon zijn. Toen werden er zelfs vrouwen genoemd, zoals Lashana Lynch, die in No Time To Die al tijdelijk 007 als codenummer droeg als geheim agent Nomi. Maar ook Charlize Theron, Emily Blunt, Hayley Atwell en Gillian Anderson zijn regelmatig genoemd voor de rol van Jane Bond . Althans, dat zal geen James zijn dan, toch?

We zullen het voorlopig niet weten, want de kans is heel groot dat het een man wordt, die nieuwe James. Idris Elba is waarschijnlijk het meest genoemd en wij vinden hem ook het meest geschikt. Zijn fijne stem met dat accent, zijn leeftijd, zijn sophisticated look, überhaupt zijn looks: hij lijkt er echt de beste optie voor te zijn, maar ook weer niet: de studio achter 007 heeft namelijk gezegd dat ze juist een jonger type willen.

Verder zijn Regé-Jean Page en Paapa Essiedu genoemd, maar waarschijnlijk heeft die laatste het te druk met zijn rol als Snape in de Harry Potter-serie van HBO Max. Regé is met 38 jaar oud misschien alweer te oud. Er gaan inmiddels vrij fanatieke geruchten over een drietal heren: Callum Turner (Masters of the Air), Josh O’Connor (Challengers) en Jack Lowden (Slow Horses) worden genoemd.

Denis Villeneuve, de man achter Dune, heeft de eer om Bond nummer 26 te regisseren en Steven Knight, bekend van Peaky Blinders, schrijft het script. Het belooft dus ook zonder dat er nu al een Bond bekend is al vrijwel zeker een succes te worden. Amazon MGM Studios zou momenteel bezig zijn met de laatste audities.

Wanneer het echter een keuze maakt, is het nog maar afwachten wanneer we dat als publiek ook gaan horen. In ieder geval houdt iedereen zijn adem in over wie het uiteindelijk echt gaat worden. Wij denken Callum Turner...