James Bond is nu volledig van Amazon: dit is wat dat betekent

James Bond

Er schuilt bij deze deal nog wel een addertje onder het gras. Michael G. Wilson en zijn stiefzus Barbara Broccoli blijven namelijk wel eigenaren van de franchise. Het is dus niet dat 007 volledig in handen is van Amazon. Voor ons als publiek wel: de creatieve rechten hebben betekent dus films mogen maken. Die kant zien wij voornamelijk en dat maakt het ook dat voor ons Amazon een soort eigenaar is geworden. We zijn dan ook benieuwd in hoeverre Broccoli en Wilson in de achtergrond nog worden geraadpleegd over 007.

Misschien hebben ze het te druk, want Broccoli heeft gezegd dat ze zich op andere projecten wil richten. Wel is er een joint venture opgericht voor James Bond: als die er eenmaal is, dan gaan de rechten officieel over naar Amazon. Het betekent dat Amazon de koers gaat bepalen van de franchise. Dat is aan de andere kant ook wel nodig: we weten niet zo goed wat de volgende stappen voor James Bond zijn. Daniel Craig zal waarschijnlijk zijn carrière als de geheim agent stoppen om ruimte te maken voor een nieuwe Bond, maar er wordt inmiddels al jaren gespeculeerd over wie dat dan kan zijn. Het lijkt nu aan Amazon om dat verder te gaan uitwerken.

Hopelijk doet het dat snel, want we hebben na No Time To Die in 2021 niks meer van Bond vernomen.