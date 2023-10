Wie wordt de volgende 007?

Twee jaar geleden is het alweer dat Daniel Craig de ‘Licence to Kill’ van James Bond inleverde. De speculaties over wie zijn opvolger wordt als de charmante, doch keiharde, Britse geheimagent – die overigens niet bepaald in het geheim opereert met zijn opzichtige gedrag, auto’s en voorkeur voor mooie vrouwen – doen al veel langer de ronde.

Genoeg gegadigden voor de rol van 007

Namen die vaak genoemd worden zijn Idris Elba, Aaron Taylor Johnson, Tom Holland en Cillian Murphy. Maar, er wordt her en der ook gespeculeerd over een vrouwelijke 007. Lashana Lynch staat in de ‘vrouwenlijstjes’ vrijwel overal op nummer 1. Niet zo gek, want in de laatste Bond-film was zij al even de vervanger van Craig, compleet met het 007 ‘callsign’. Andere dames die genoemd worden zijn T’nia Millar, Lydia West en Suranne Jones.

Kortom, genoeg kandidaten voor de positie van 007 in diens volgende films. Dat is wel eens anders geweest. In de jaren nadat Roger Moore het stokje overdroeg aan Timothy Dalton, was de Bond-franchise op sterven na dood. Dalton hield het twee films uit. Daarna duurde het 6 jaar voor de volgende Bond, Pierce Brosnan, de serie weer nieuw leven in blies. En recentelijk, in 2015, wilde Daniel Craig eigenlijk na Spectre al stoppen, maar de producenten, Barbara Broccoli en haar team, wisten de Engelsman toch nog te overtuigen om de rol van 007 voor de vijfde keer te vertolken, in No Time To Die.

Broccoli: ‘We zijn er nog niet uit’

Maar wie wordt dan de volgende Bond. In een gesprek met The Guardian zegt Barbara Broccoli dat ze er nog niet uit zijn. Volgens de producer hebben ze, mede ook de veranderingen in de wereld, een hele kluif aan het moderniseren van de Bond-franchise. Met dat bijltje hebben ze overigens in het verleden ook al een paar keer moeten hakken. De uiterst charmante womanizer Sean Connery (van 1962 t/m 1971) werd vervangen door de humorvolle, maar even zo grote womanizer Roger Moore. Na de geflopte Timothy Dalton nam Pierce Brosnan het stokje over. Die had ook humor, maar moest met andere, nieuwe vijanden afrekenen, aangezien de klassieke Oost-West strijd inmiddels verleden tijd was. Craig, de laatste Bond, was qua karakter een compleet andere geheimagent. Donker, emotioneel en toch keihard.

Wanneer de volgende Bond bekendgemaakt gaat worden, is dus nog niet bekend. Volgens Broccoli is het niet alleen het karakter van Bond dat weer moet evolueren. Ook de films zelf moeten op de schop. De volgende Bond film, zo stelt zij, moet de manier weerspiegelen waarop de wereld is veranderd in de twintig jaar sinds Daniel Craig werd aangekondigd als de zesde 007.