​James Bond krijgt zijn eigen televisieserie: al bijna te zien

We kennen James Bond van boeken, we kennen hem van het witte doek, maar straks komt er nog een nieuwe manier bij om van de cocktail- en bierdrinkende geheim agent te genieten. Amazon Prime Video heeft een serie in de maak genaamd 007: Road to a Million. En die komt al heel snel uit, zo wordt vandaag op James Bond Day bekendgemaakt. Happy James Bond day!

Op het spel staat niet de nieuwe rol van James Bond, want die is waarschijnlijk al vergeven. We weten nog niet aan wie: is het toch de veelgenoemde Idris Elba? Of misschien een vrouw? Dat laatste lijkt overigens niet voor de hand liggend: de mensen achter de franchise hebben al aangegeven dat ze niet gewoon een man in een vrouw willen veranderen: dan moet er een rol komen voor een vrouw. Daryl McCormack dan, Paul Mescal, of Sam Claflin? Ze worden allemaal genoemd, maar wie het echt wordt, weten we waarschijnlijk pas als de film er echt is.

Je kunt trouwens niet letterlijk van Bond genieten, van James laat zich in deze serie niet zien. Het is namelijk ook niet echt een serie: het is meer een show. Een show waarin verschillende kandidaten het op bekende James Bond-locaties tegen elkaar opnemen. Brian Cox (bekend van Succession) praat het een en ander aan elkaar in deze realityshow. Sterker nog, hij leidt het spel als The Controller.

007: Road to a Million

Goed, we dwalen af, want hoe zit het nou met die serie? Zoals de naam al doet vermoeden staat er 1 miljoen pond op het spel. Dat is een flink bedrag en daar moeten ze ook wel echt wat voor doen: voornamelijk gevaarlijke stunts. Ze moeten allerlei bekende Bond-stunts uitvoeren, waaronder het beklimmen van een hijskraan. Daarbij wordt het ze blijkbaar ook nog knap moeilijk gemaakt door The Controller, want die geeft aan dat hij de kandidaten zeker in de weg zal staan van dat miljoen. Gelukkig staan ze niet helemaal alleen voor: ze werken in duo’s. Het gaat daarbij ook niet alleen om pure kracht en spektakel, het gaat om het beantwoorden van vragen.

Blijkbaar wordt het een erg leuke show: Amazon Prime Video is al begonnen met het maken van seizoen 2. Het eerste seizoen is vanaf 10 november te zien op de streamingdienst.

Is er nog hoop voor een gewone live action-serie van James Bond? Ergens hopen we van niet: er gaat zoveel traditie gepaard met de James Bond-films, dat we een beetje bang zijn voor het Star Wars-effect: daar hangen de series er ook grotendeels een beetje 'bij', terwijl het nog steeds de films zijn waar het echt om gaat. Soms maken de series het zelfs wat verwarrender, waardoor sommige fans het liever bij alleen de films hadden gehouden. Zo'n show als deze daarentegen, die kan nog wel eens heel veel leuke eigenschappen van Bond pakken en ze leuk inzetten.