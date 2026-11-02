November wordt een drukke maand voor wie een Netflix -abonnement heeft. De streamingdienst brengt het waargebeurde verhaal achter de ontvoering van Toos van der Valk naar het scherm, terwijl Black Doves, The Empress, Ethos en The Hunting Wives terugkeren met nieuwe seizoenen. Daarnaast verschijnt een documentaire over de verdwijning van Natalee Holloway en krijgt het sprookje van Assepoester een eigenzinnige draai in Steps.

Onderaan dit artikel vind je het complete overzicht van alle nieuwe titels die deze maand in Nederland en België verschijnen.

Toos van der Valk wordt ontvoerd

De grootste Nederlandse release van de maand is Toos: De Van der Valk ontvoering. De dramaserie vertelt het waargebeurde verhaal over de ontvoering van Toos van der Valk in 1982. Lies Visschedijk speelt de vrouw van Gerrit van der Valk, de directeur van het bekende Nederlandse hotelimperium. Frank Lammers neemt de rol van Gerrit voor zijn rekening.

Wanneer Toos voor losgeld wordt ontvoerd, staat de familie volledig op zijn kop. Terwijl de ontvoerders hun eisen stellen, gaat de familie tot het uiterste om haar veilig thuis te krijgen. Toos: De Van der Valk ontvoering verschijnt op 26 november.

Black Doves, The Empress en The Hunting Wives keren terug

Op 5 november keert Keira Knightley terug als spion Helen in het tweede seizoen van Black Doves. Helen probeert haar geheime werk te combineren met haar positie als vrouw van de Britse premier. Ondertussen krijgt Sam een dodelijk ultimatum. Een aanslag op Reed trekt de twee vervolgens mee in een nieuwe zoektocht naar antwoorden.

Een week later verschijnt het derde seizoen van The Empress. Het huwelijk van Elisabeth en de toekomst van het keizerrijk staan opnieuw onder druk. Op dezelfde dag keert ook de Turkse dramaserie Ethos terug. Daarin kruisen verschillende inwoners van Istanbul elkaars pad, zonder dat zij beseffen hoeveel invloed ze op elkaar hebben.

Vanaf 26 november is ook het tweede seizoen van The Hunting Wives te zien. Sophie en Margo staan aanvankelijk lijnrecht tegenover elkaar, maar oude geheimen en nieuwe vijanden dwingen hen opnieuw samen te werken.

Natalee Holloway, Karen Read en Rob Lowe

Documentaireliefhebbers kunnen vanaf 4 november kijken naar Taken: Natalee Holloway. De verdwijning van de Amerikaanse tiener op Aruba houdt de wereld al sinds 2005 bezig. De documentaire volgt haar moeder Beth tijdens de jarenlange zoektocht die haar uiteindelijk tegenover de vermoedelijke dader brengt.

Later in de maand verschijnt The Trials of Karen Read. Deze documentaire behandelt de dood van de Amerikaanse politieagent John O’Keefe en de geruchtmakende rechtszaken tegen zijn vriendin Karen Read. Ook betrokkenen die zich in het huis bevonden waar O’Keefe werd gevonden, familieleden, vrienden en juryleden komen aan het woord.

Op 24 november volgt Rob Lowe: The Outsider. De acteur blikt daarin terug op tientallen jaren roem, tegenslagen en nieuwe kansen in Hollywood.

Steps vertelt het andere verhaal van Assepoester

In de animatiefilm Steps staat niet Assepoester, maar haar zogenaamd boze stiefzus Lilith centraal. Zij heeft er genoeg van om altijd in de schaduw van Assepoester te staan en steelt daarom de toverstaf van de Goede Fee. Samen met haar zus Margot zet ze het Koninklijke Bal en het bekende sprookje volledig op zijn kop. Steps is vanaf 20 november te zien.

Alles wat nieuw is op Netflix in november 2026

Hieronder vind je per categorie alle nieuwe titels die in november in Nederland en België op Netflix verschijnen. Alle releasedata kunnen nog veranderen.

Netflix Series

Zoals altijd beginnen we met de nieuwe Netflix Original Series . Veel van deze series verschijnen direct met een compleet seizoen, hoewel Netflix bij sommige producties wekelijks nieuwe afleveringen toevoegt.

Bass X Machina (3 november) – In een steampunkversie van het Wilde Westen, vol bandieten, machines en bovennatuurlijke krachten, moet een vader alles op alles zetten om zijn gezin te beschermen.

Anaesthesia (4 november) – Na een gedurfde maar mislukte operatie verruilt een getalenteerde arts een prestigieuze kliniek voor een lokaal ziekenhuis, waar hij probeert zijn leven opnieuw op te bouwen.

Black Doves: seizoen 2 (5 november) – Spion Helen probeert haar rol als vrouw van de premier vol te houden, terwijl Sam een dodelijk ultimatum krijgt. Een aanslag op Reed trekt hen mee in een wanhopige zoektocht naar antwoorden.

North of North: seizoen 2 (5 november) – Siaja is klaar voor een nieuw hoofdstuk en krijgt daarbij hulp van de hechte gemeenschap van Ice Cove.

Under Siege (6 november) – In 1985 verandert de belegering van het Colombiaanse Paleis van Justitie in 27 uur vol terreur, verwoeste levens en vragen die tientallen jaren onbeantwoord blijven.

Last One Standing: seizoen 4 (10 november) – Bekende acteurs en comedians spelen in verschillende dramaverhalen, maar moeten tussendoor met spontane en waargebeurde verhalen bewijzen waarom zij in het programma mogen blijven.

The Devil’s Plan: seizoen 3 (10 november) – Zestien slimme kandidaten strijden in een reeks psychologische en strategische spellen om geld, aanzien en de uiteindelijke overwinning.

The Body (11 november) – Tijdens Halloween raakt een vrouwelijke dansgroep verstrikt in katholiek schuldgevoel, verboden verlangens en spookachtige visioenen wanneer een ontgroening volledig uit de hand loopt.

Alicia’s Law (11 november) – Wanneer haar zorgvuldig opgebouwde leven instort, keert Alicia terug naar de advocatuur. Bij het herstellen van haar carrière moet ze ook opnieuw bepalen wie ze zelf wil zijn.

ChiaroScuro (11 november) – Nadat in een museum in Rome een lichaam wordt gevonden, helpt een kunstkenner de politie bij het oplossen van een mysterie dat met zijn eigen verleden verbonden blijkt.

Bros: seizoen 2 (12 november) – Pini en Nisso proberen hun beschadigde carrières en relaties te herstellen, maar worden onverwacht het doelwit van een wraakzuchtige maffiabaas.

The Empress: seizoen 3 (12 november) – Het huwelijk van Elisabeth en de toekomst van het keizerrijk komen opnieuw onder druk te staan. Elisabeth kiest een pad dat haar leven en Europa voorgoed kan veranderen.

Ethos: seizoen 2 (12 november) – In Istanbul raken verschillende levens ongemerkt met elkaar verweven. Hun wegen kruisen elkaar uiteindelijk opnieuw in de behandelkamer.

Love Is Blind, Habibi: seizoen 2 (12 november) – Arabische singles zoeken een partner en verloven zich zonder elkaar eerst te zien. Het nieuwe seizoen wordt gepresenteerd door Wissam Breidy en Rym Saidi.

Miracles of the ER (12 november) – Een gemiddelde afgestudeerde arts wordt geselecteerd door een briljante dokter. Tussen een groep uitblinkers moet hij zichzelf bewijzen in de chaos van een overbelaste spoedeisende hulp.

Murder in Galicia (13 november) – Nadat een vrouw ’s nachts wordt aangevallen, vermoedt een vasthoudende rechercheur dat haar echtgenoot minder onschuldig is dan hij beweert. Het drama is geïnspireerd op ware gebeurtenissen.

Stars and Vows: Anele & Buzza (13 november) – De Zuid-Afrikaanse mediapersoonlijkheid Anele Mdoda en prins Bonelela ‘Buzza’ James bereiden zich voor op hun huwelijk, compleet met familieconflicten en traditionele festiviteiten.

Win the Mall (18 november) – Kandidaten worden opgesloten in een winkelcentrum en moeten elkaar verslaan met een combinatie van winkelen en sociale strategie.

The Law of Beasts (18 november) – In Polen dreigt een veroordeelde kindermoordenaar vrij te komen. Dat laait het morele conflict tussen de rechercheur en psychiater uit de oorspronkelijke zaak opnieuw op.

Valentina and the 12 Signs (18 november) – Na een pijnlijke relatiebreuk besluit Valentina een man van ieder sterrenbeeld te daten. Het universum blijkt echter zijn eigen plannen te hebben.

The Altruists (19 november) – Een groep jonge idealisten wordt plotseling miljarden waard. Ze willen het juiste doen, maar halen uiteindelijk het slechtste in elkaar naar boven. De serie is geïnspireerd op een waargebeurde fraudezaak.

Toos: De Van der Valk ontvoering (26 november) – In 1982 wordt de vrouw van de directeur van een Nederlands hotelimperium ontvoerd voor losgeld. Haar familie doet alles om haar te bevrijden.

Always on Call (26 november) – Een toegewijd medisch team in Oslo krijgt te maken met persoonlijke problemen, politieke druk en een nieuwe collega die grote risico’s neemt.

Fool Night (26 november) – In een toekomst zonder zon veranderen mensen zichzelf in planten om zuurstof te produceren. Een wanhopige jongeman ondergaat deze transformatie en ontdekt vervolgens dat hij de stemmen van de anderen kan horen.

The Hunting Wives: seizoen 2 (26 november) – Sophie en Margo staan niet langer aan dezelfde kant. Oude geheimen en nieuwe vijanden dwingen hen echter opnieuw samen te werken.

Salish’s 12 Games of Christmas (28 november) – Een nieuwe kerstserie met Salish Matter. Netflix heeft nog geen uitgebreide inhoudelijke beschrijving bekendgemaakt.

Gordon (datum nog niet bekend) – Aníbal Gordon groeit in het Argentinië van de jaren zeventig uit van een kleine crimineel tot een sadistische moordenaar. De serie is gebaseerd op het boek van Marcelo Larraquy.

Netflix Films

A Dog’s Perfect Christmas (4 november) – Wanneer een medische noodsituatie de familie Goss uit elkaar drijft, probeert hond Winstead zijn mensen voor kerstavond weer bij elkaar te brengen.

One Year to Live, Buy a Man (5 november) – De zuinige veertiger Yui krijgt te horen dat ze nog één jaar te leven heeft. Ze besluit eindelijk geld uit te geven en ‘koopt’ de diensten van nachtclubhost Sena.

Overacting (5 november) – Wanneer haar voormalige politieagent als vader wakker wordt en denkt dat hij nog in dienst is, roept Nuch haar chaotische vrienden op om een nep-politie-eenheid te vormen.

Possible Love (6 november) – Een ontslagen werknemer en zijn vrouw ontmoeten een documentairemaker en haar echtgenoot. De ontmoeting confronteert beide stellen met hun verborgen verlangens. De film is van Burning-regisseur Lee Chang-dong.

The Good Lawyer (9 november) – Een advocaat belandt na een overdosis in de rechtszaal in een afkickkliniek. Met hulp van een vasthoudende stagiair krijgt hij één week om zijn eigen proces voor te bereiden.

The Gospel of Christmas (11 november) – Een worstelende predikant verhuist met zijn gezin naar een moeilijke wijk in New York. Daar proberen ze een verwaarloosde kerk voor kerst van de ondergang te redden.

Allen (12 november) – Twintig jaar na zijn ontmoeting met een buitenaards wezen heeft Petey die gebeurtenis nog altijd niet verwerkt. Dan keert zijn oude vriend terug met een geheim dat het einde van de wereld kan betekenen.

The Christmas Switch (12 november) – Een hardwerkende stadsvrouw en haar huiselijke zus ruilen tijdens de kerst van leven. De verandering levert hun allebei onverwachte ontdekkingen op.

Never Surrender (12 november) – Een gevaarlijke bende valt het afgelegen huis van een door schuldgevoel geplaagde veteraan binnen. Hij moet samenwerken met de kleinkinderen die hij nauwelijks kent om te overleven.

Heartland (13 november) – De voormalige countrylegende Misty Jones, gespeeld door Jessica Chastain, keert terug naar Nashville om de waarheid achter de verdwijning van haar succesvolle nichtje te achterhalen.

Guarding Stars (18 november) – Een nuchtere beveiliger reist met de beroemde acteur die ze beschermt naar een ranch in Montana. Ze doen zich voor als stel, maar hun gespeelde romance wordt al snel echt.

On Behalf of My Son (20 november) – Nadat haar zoon met een bus verongelukt, probeert Vicentina persoonlijk haar excuses aan te bieden aan de families van alle slachtoffers.

The Mosquito Bowl (25 november) – Na de aanval op Pearl Harbor melden vier sterren uit het collegefootball zich aan bij de Amerikaanse mariniers. Ze ontdekken zowel de kracht van broederschap als de prijs van oorlog.

The Child (27 november) – In het Baskenland van de jaren tachtig komt de negenjarige Nuco om bij een gasexplosie. Zijn moeder probeert verder te leven, terwijl zijn grootvader de werkelijkheid blijft ontkennen.

The Hunchback, Soul of Paris (27 november) – In het Parijs van 1830 dreigt cholera de stad te verwoesten. Een gebochelde man die wordt opgejaagd voor medische experimenten raakt verstrikt in politieke onrust en een onmogelijke liefde.

Netflix Comedy Specials

Mike Tyson: Return of the Mike (3 november) – Boksicoon Mike Tyson vertelt zonder filter over zijn wilde leven, opmerkelijke ervaringen en persoonlijke inzichten.

Janelle James: How Romantic (10 november) – In haar eerste lange Netflix-special bespreekt Janelle James relaties, bankrekeningen en waarom vrouwen volgens haar met mannen zouden moeten worstelen.

Mike Ward: Modest (17 november) – De Frans-Canadese comedian Mike Ward praat openhartig over daten na een scheiding en zoveel mogelijk uit het leven halen.

Netflix Documentaires

Ninho: Fame Ain’t Worth It (4 november) – Ninho is in 2025 de grootste rapster van Frankrijk, maar overweegt na tien jaar vol hits en offers te stoppen met muziek.

Taken: Natalee Holloway (4 november) – Nadat Natalee Holloway in 2005 op Aruba verdwijnt, begint een jarenlange zoektocht die haar moeder uiteindelijk tegenover de vermoedelijke dader brengt.

Unprotected: Murder in Galicia (6 november) – In 2015 wordt Isabel Fuentes zwaargewond in haar woning aangetroffen. De documentaire laat zien hoe de verdenking al snel valt op mensen uit haar directe omgeving.

Avedon (11 november) – Archiefbeelden en nieuwe interviews brengen het leven en werk van de legendarische mode- en portretfotograaf Richard Avedon in beeld.

Primetime Preacher$ (20 november) – Betrokkenen vertellen hoe drie machtige Amerikaanse televisiepredikanten in de jaren tachtig hun boodschap verkochten, totdat hebzucht, seks en ego hun ondergang veroorzaakten.

The Trials of Karen Read (23 november) – Wanneer politieagent John O’Keefe tijdens een sneeuwstorm dood wordt gevonden, valt de verdenking op zijn vriendin Karen Read. De documentaire volgt de zaak vanaf het eerste onderzoek tot de jarenlange juridische strijd.

Rob Lowe: The Outsider (24 november) – Rob Lowe blikt terug op tientallen jaren roem, tegenslagen en tweede kansen in Hollywood.

Netflix Kids & Family

Doozie’s Doghouse (9 november) – Hondenliefhebber Doozie gebruikt haar fantasie en creativiteit tijdens avonturen met haar puppyvriendjes.

Steps (20 november) – Assepoesters stiefzus Lilith steelt de toverstaf van de Goede Fee en zet daarmee het bekende sprookje volledig op zijn kop.

Sesame Street: Volume 4 (23 november) – De bekende bewoners van Sesamstraat leren omgaan met afscheid, zoekgeraakte cadeaus en andere grote gevoelens.

Netflix Live Events

WWE Crown Jewel: 2026 (7 november) – De grootste sterren van Raw en SmackDown nemen het tegen elkaar op tijdens een internationaal WWE-evenement met meerdere titelwedstrijden.

NFL Netflix Gameday: Thanksgiving Eve, Packers vs. Rams (25 november) – De Green Bay Packers spelen live in Los Angeles tegen de Los Angeles Rams tijdens de eerste NFL-wedstrijd ooit op de avond voor Thanksgiving.

WWE Survivor Series: 2026 (28 november) – WWE-sterren strijden om kampioenschappen en nemen het tegen elkaar op in de traditionele WarGames-wedstrijd.

Fotocredits: Netflix