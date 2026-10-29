Als je zegt Pixar-short, dan denk je waarschijnlijk al gauw aan schattige, geanimeerde vogeltjes op het strand. Er zijn inmiddels al talloze shorts geweest, maar het werd nooit zo echt als in deze bijzonder uitgesneden mini-animatiefilm. Wat je namelijk hoort, en dat is overduidelijk: een eerste rijles waarin een moeder haar kind leert autorijden. Dit kan ook haast niet ingestudeerd zijn.

Driving Lesson van Pixar