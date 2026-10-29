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Driving lesson

Pixar-shortfilm Driving Lesson is het echtste wat Pixar ooit maakte

EntertainmentdoorLaura Jenny
Als je zegt Pixar-short, dan denk je waarschijnlijk al gauw aan schattige, geanimeerde vogeltjes op het strand. Er zijn inmiddels al talloze shorts geweest, maar het werd nooit zo echt als in deze bijzonder uitgesneden mini-animatiefilm. Wat je namelijk hoort, en dat is overduidelijk: een eerste rijles waarin een moeder haar kind leert autorijden. Dit kan ook haast niet ingestudeerd zijn.

Driving Lesson van Pixar

Het is heel onroerend om mee te mogen luisteren met zo'n belangrijk moment in iemands leven. De allereerste rijles. Je hoort de liefde van de moeder, je snapt die opmerking over die boot, het is enorm aandoenlijk. En de animatiestijl is ook weer heel wat anders: heel kunstzinnig. Bekijk hem nu zelf:

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