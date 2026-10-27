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Dune part three

De laatste trailer van Dune: Part Three zet Paul Atreides afschuwelijk neer

EntertainmentdoorLaura Jenny
We roepen nu bij elke trailer van Dune: Part Three al dat het niet zo lekker lijkt te gaan met onze hoofdrolspeler, Paul Artreides. We hadden dat alleen beter tot het laatst kunnen bewaren, want in deze laatste trailer van het slot van Denis Villeneuve's Dune gaat het pas echt slecht met de beste man.

Dune Part Three final trailer

Of ja, beste man: hij is nogal in een neerwaartse spiraal terechtgekomen in deel 2 en hoewel er wat hoopvolle momenten in deel 3 lijken voor te komen, zien we toch erg heftige beelden van meneer Artreides. Zendaya's Chani is wat dat betreft veel standvastiger: die weet precies wie ze is, wat ze wil en staat voor alles wat goed is.
In het derde deel van Dune gaan we twintig jaar tijdreizen na de gebeurtenissen in Part Two, dus hoewel het zeker slim is om de eerste twee films nog even op HBO Max te kijken voor je half december richting de bioscoop gaat, gaat het verhaal dus niet exact na het einde van Part Two verder. We zijn vooral benieuwd hoe Villeneuve deze film laat eindigen: we weten natuurlijk wel hoe het ongeveer werkt, maar hoe trouw blijft hij daaraan?
18 december weten we het, want dan draait Dune: Part Three in de bioscoop: ook in de IMAX.

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