Kinepolis opent dit najaar 3 nieuwe IMAX-zalen in Nederland

Dit najaar kunnen filmliefhebbers in Enschede, Almere en Breda zich opmaken voor een bioscoopervaring van een ander niveau. Kinepolis opent drie gloednieuwe IMAX-zalen, precies op tijd voor The Odyssey, de nieuwe film van Christopher Nolan – de eerste speelfilm die volledig met IMAX-camera’s is opgenomen.

IMAX with Laser: haarscherp beeld en meeslepend geluid

De nieuwe zalen zijn uitgerust met IMAX with Laser, de meest geavanceerde projectie- en geluidsoplossing die IMAX momenteel biedt. Dat betekent:

4K-laserprojectie met hogere resolutie en dieper contrast

Kristalheldere beelden met het breedste kleurenspectrum

IMAX precision sound dat overal in de zaal perfect klinkt

Bovendien wordt bij IMAX niet alleen het scherm groter gemaakt, ook de zaalindeling is speciaal ontworpen. Zichtlijnen zijn optimaal en het geluid wordt zo geplaatst dat je midden in de film zit, ongeacht je stoel.

Als eerste in Enschede

De allereerste nieuwe zaal opent op 8 oktober in Kinepolis Enschede. Daarna volgen Breda en Almere eind november. Daarmee breidt Kinepolis zijn aanbod van premium filmzalen in Nederland flink uit.

Meer dan een groot scherm

Het succes van IMAX draait niet alleen om formaat. Het is de combinatie van haarscherp beeld, indrukwekkend geluid en een zaal die van de grond af aan is ontworpen voor beleving. Films als The Odyssey laten precies zien waarom regisseurs en studio’s steeds vaker kiezen voor IMAX als dé manier om hun verhaal te vertellen.

Kinepolis zet in op beleving

Met de uitbreiding naar drie nieuwe locaties bevestigt Kinepolis zijn ambitie om in Nederland de meest meeslepende bioscoopervaring te bieden. Of je nu kiest voor een actiefilm, een sciencefiction-epos of een documentaire: in IMAX voelt het altijd net een stap intenser.