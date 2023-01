Het geluid van Disney+ IMAX Enhanced wordt meer IMAX

Disney Plus heeft belooft dat de IMAX-ervaring nu nog meer naar de streamingdienst komt, omdat het niet alleen films uitzendt in de IMAX-beeldkwaliteit, maar binnenkort ook het geluid laat meedoen. Je hoort daarbij meer detail in het geluid, als je tenminste de juiste gadgets hebt om dat voor elkaar te krijgen.

IMAX op Disney+

Het is natuurlijk wel een beetje anders dan in de bioscoop zitten op de rood (of blauw) fluwelen stoelen vol met met open mond op popcorn kauwende mensen, maar IMAX kan dus ook thuis. Daarvoor heb je wel wat gadgets nodig. Sommige mensen gebruiken bijvoorbeeld een beamer om het gigantische scherm van de bioscoop na te bootsen en anderen zijn al tevreden met een televisie die groter is dan 50 inch. Je bedenkt natuurlijk helemaal zelf wanneer je huis aan jouw IMAX-ervaring voldoet, maar er is wel een streamingdienst die er extra zijn best voor lijkt te doen om dat gevoel te bewerkstelligen.

Disney+ heeft diverse films op het platform staan die ‘IMAX Enhanced’ zijn, wat betekent dat het beeld al meer is zoals je in de bijzondere bioscoopzalen gewend bent. Dat is inmiddels al een jaar zo. Zo kun je Pixar-film Lightyear, Marvel Thor: Love and Thunder en Black Widow en Eternals kijken in die IMAX-variant.

Daar komt nu ook een nieuwe geluidservaring bij. Volgens DTS, verantwoordelijk voor het geluid, komt er nu IMAX-geluid naar Disney+ waarbij het de bedoeling is dat de volledige dynamische range van de originele geluidsmix dan door je speakers te horen is. Net alsof je er middenin zit, want dat is immers waar IMAX voor staat: volledige ‘immersion’ om je maar zo veel mogelijk mee te slepen in de film.