​Dolby Vision exclusief naar Xbox - Dit is wat dat betekent

Als je een dure nieuwe gameconsole koopt, dan mag je er toch vanuit gaan dat deze werkt met zowel de meeste gangbare opties voor beeldkwaliteit en de beste. Toch is dat niet zo voor de hand liggend. Dolby Vision is bijvoorbeeld nu twee jaar exclusief voor Xbox-gebruikers, waardoor je hier als PlayStation-speler naar kunt fluiten. Dit is wat Dolby Vision is en wat die exclusiviteit betekent.



Wat is Dolby Vision?

Dolby Vision is een HDR-formaat beeldkwaliteit. De meeste streamingdiensten bieden deze kwaliteit aan en als je een televisie hebt die HDR ondersteunt, dan zul je een groter kleurbereik zien. Hierdoor zie je meer detail in beeld zeker waar het gaat om schaduw en licht. Dolby Vision is een HDR-techniek die veel wordt gebruikt door makers van films en series. Dolby heeft als voordeel dat het informatie per beeldje verstuurt, in plaats van in één keer voor het hele bestand. Je krijgt dus elke keer de beste kleuren te zien.

Dolby Vision helpt niet alleen de beeldkwaliteit op te schroeven voor series en films: het is ook van toepassing op games. Microsoft schreef eerder deze week dat het Dolby Vision exclusief beschikbaar maakt voor Xbox-consoles. Niet een week of een maand, want deze exclusiviteitsdeal geldt voor twee jaar. Dat betekent dat PlayStation-gamers erop kunnen rekenen dat ze in de komende twee jaar geen Dolby Vision-ondersteuning hoeven te verwachten.