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Avengers

Captain America wordt te kakken gezet in nieuwe Avengers: Doomsday-teaser

EntertainmentdoorLaura Jenny
We weten al dat allerlei teams van superhelden zich samenspannen tegen Doctor Doom, straks in Avengers: Doomsday, maar het is niet alleen maar serieus. Dat blijkt wel uit de nieuwe teaser voor de superheldenfilm, waarin iedereen een beetje Captain America blijkt te zijn.

Avengers: Doomsday

Het is natuurlijk maar een klein, grappig stukje om de film te promoten, maar het laat wel zien dat de prent ondanks zijn zeer serieuze eerdere trailers toch ook nog steeds wel dat vleugje humor heeft dat Avengers ook heel leuk maakt.
Avengers: Doomsday is vanaf 18 december in de bioscoop te zien.

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