Volop kersenbloesems in nieuwe Captain America: Brave New World-teaser

Captain America is allang niet meer wie het eerst was: Steve Rogers is niet meer en dat maakt Sam Wilson maar al te graag duidelijk. Hij ligt niet zo lekker bij de president van de Verenigde Staten, die wordt gespeeld door Harrison Ford. Het is heftig, maar bepaald niet het grootste probleem dat Cap heeft. Dat is namelijk dat deze president een dubbelleven leidt als Red Hulk. Bekijk nu de teaser-trailer voor Captain America: Brave New World. De nieuwe Marvel-film verschijnt op 14 februari.

Red Hulk

In de teaser voor deze film die op 14 februari uitkomt zien we hoe Ford van president naar spierbundel-monster gaat. Sam Wilson moet zorgen dat een internationaal incident dat zich ondertussen ontvouwt niet helemaal uit de rode klauwen loopt. Met een hoofdrol voor Anthony Mackie en regisseur Julius Onah aan het roer: