De eerste trailer voor het tweede deel van Wicked is hier

Eindelijk is de perstoer van Wicked afgelopen en is het weer wat rustiger rondom Ariane Grande en Cynthia Erivo. Dat circus start echter weer zo langzamerhand op, want het tweede deel van de musicalfilm verschijnt in november. De eerste trailer van For Good is nu uit.

Wicked: For Good

We vinden het een fijne tweede trailer waarin de kleur en vrolijkheid uit het eerste deel ruimte maakt voor een wat serieuzere, duistere toon. Immers is Oz bepaald niet waar Glinda en Elphaba zo van droomden. Elphaba is ineens de Wicked Witch of the West geworden en de Wizard zorgde ervoor dat iedereen haar vreest. Chaos alom.

Glinda lijkt in deze trailer niet zo overtuigd van wat de Wizard bekokstooft. Waar ze haar groene kamergenoot eerst juist niet tof vond, daar zal ze nu voor haar opstaan. Gelukkig maar, want zij is een van de weinigen die beter weten.

Wicked: For Good draait vanaf 21 november in de bioscoop.