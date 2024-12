3 reden om wel en 3 redenen om niet naar Wicked te gaan

Wicked draait vanaf nu in de bioscoop en de film wordt extreem gehyped. Komt het omdat Ariana Grande en Cynthia Erivo zo vriendschappelijk met elkaar omgaan? Is het die viral gaande vinger? Of is het gewoon een heel geliefde musical die als de basis geldt? Voor iedereen is er een andere reden om geïnteresseerd te zijn in Wicked, of juist niet. We hebben Wicked gezien en komen tot de conclusie dat het voor veel mensen een topfilm is: maar niet voor iedereen.

Wel: Als je van fantasy houdt

Begeef je je graag in werelden vol wezens die je nog nooit hebt gezien, vond je The Lord of the Rings of Fantastic Beasts geweldig, dan is de kans groot dat je Wicked ook kunt waarderen. Wicked nodigt je uit om je fantasie in de vrije loop te laten en dat doet het met bijzondere omgevingen, vreemde figuren en natuurlijk een vleugje magie. Als je niet zo goed bent met je inleven in een wereld vol fictie, dan is dit waarschijnlijk geen film voor jou. Maar zo wel, dan kun je je volledig in dit bijzondere universum storten.

Niet: Als je niet van musicals houdt

Je kunt zeggen dat dit een schot voor open doel is, maar dat is niet helemaal het geval. Je hebt genoeg op musical gebaseerde films die helemaal niet zo over-de-top zijn, maar Wicked is absoluut niet zo’n film. Het is zo dramatisch, dat het zelfs regelmatig een grapje maakt van het enorme drama. Zeker als je groepsdansen en overdreven acteerwerk niet kunt waarderen, dan is dit absoluut een film om ver weg van te blijven.