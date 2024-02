Dit zijn alle filmtrailers uitgezonden tijdens de Super Bowl 2024

Super Bowl Sunday was weer een groot succes. Sportief gezien voor de Kansas City Chiefs die in een spannende wedstrijd pas na verlenging wisten te winnen met 25-22 van de San Francisco 49ers. Maar de Super Bowl is natuurlijk veel meer dan alleen de wedstrijd. Er was de halftime show van Usher. Een hele reeks mooie en slim bedachte commercials. En zoals altijd een aantal nieuwe filmtrailers. Met ondermeer de eerste beelden van Deadpool 3, nu genaamd Deadpool & Wolverine. De officiële trailer van Twisters, je weet wel het vervolg op die kaskraker uit 1996. Maar ook A Quiet Place: Day One, Monkey Man en nog veel meer. Je ziet ze hieronder allemaal in willekeurige volgorde. Enjoy!

Monkey Man

Monkey Man is een film gebaseerd op de legende van Hanuman. De film zit vol spannende en spectaculaire vecht- en achtervolgingsscènes en is geregisseerd door Dev Patel. In de bios vanaf april dit jaar.