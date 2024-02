De Super Bowl van 2024 stelde niet teleur. Een geweldige halftime-show van Usher en heleboel sterren, een glimps van Taylor Swift en een heleboel beroemdheden die zich weer commercieel inzetten om hun volgende miljoenen kostende mansion te kunnen kopen. Dit zijn de leukste commercials van Super Bowl 2024. Beyoncé in Verizon Beyoncé wist vele jaren geleden het internet te breken toen ze ui t het nies haar meest legendarische album Lemonade dropte en daar op speelt Verizon in. Ze krijgt haar eien Lemonade-kraampje, er is een AI-Beyonce, een Barbie-parodie, ze is zelfs een soort president.. En vooral: ze kondigde echt nieuwe muziek aan die op 29 maart verschijnt.

J Lo in Dunkin’ Donuts J Lo en Ben Affleck zijn alweer een tijdje samen en nadat J Lo in de reclame van Ben Affleck voorkwam, is het nu andersom. Ben Affleck heeft een soort boyband gemaakt, The Dun-Kings en J Lo vraagt zich af of waarom.

Jennifer Aniston in Uber Eats We wisten al dat Victoria Beckham een ‘dingetje’ heeft met Uber Eats, maar in de reclame voor het platform tijdens de Super Bowl hebben ze er nog veel meer beroemdheden bijgehaald: Jennifer Aniston, Jelly Roll en Usher bijvoorbeeld.

Christopher Walken in BMW BMW heeft de legendarische acteur Christopher Walken gestrikt voor zijn commercial, waarbij hij met allemaal mensen te maken krijgt die hem constant nadoen. Barista’s, hondenuitlaters: hij komt er maar niet onderuit. Met aan het einde een rolletje voor Usher, die datzelfde lijkt te hebben met zijn nummer Yeah.

Cardi B in NYX De nieuwe reclame voor NYX is een video waarin Cardi B de nieuwe lip plumper op de kaart zet, waarbij ze vooral wil aanduiden dat het je lippen groter maakt, en niet wat andere mensen (lees: jonge mannen) hopen. Heel suggestief en je moe thet maar durven in het conservatieve Amerika..

Bradley Cooper in T-Mobile T-Mobile wilde dit jaar gewoon alle sterren in hun commercial, dus het besloot een auditie-commercial te maken waarin we Laura Dern zien gitaarspelen, Jason Momoa en Zach Braff de lachers op hun hand krijgen en Bradley Cooper zijn moeder heeft meegenomen.

Post Malone in Bud Light Post Malone laat zichzelf zien in de reclame van Bud Light, waarin een geest mensen hun wensen in vervulling brengt en het feestje helemaal compleet maakt. Inclusief T-Rex.

Chris Pratt in Pringles “Je ziet eruit als de Pringles-guy” wordt door een verveelde cassière tegen Christ Pratt gezegd, die niet geheel toevallig een buisje van de aardappelchips wil kopen. Chris Pratt is een publiekslieveling en ook in deze commercial weet hij mensen weer flink aan het lachen te krijgen.

Scarlett Johansson in M&M’s M&M’s dacht dit jaar niet aan de winnaars, maar aan de bijna-winnaars, met hun Ring of Comfort. Scarjo doet ook mee, want die heeft toch al wat Oscar-snubs moeten verduren. Het is een enorm ver-van-hun-bed-show als je kijkt naar het product M&M’s, maar dat maakt voor de Super Bowl niet uit.

Patrick Stewart in Paramount Plus Patrick Stewart is samen met allerlei bekenden uit Paramount Plus-series te zien in de reclame van de streamingdienst. Arnold moet er vooral aan geloven, die wordt door Stewart in de ‘mountain of entertainment’ gegooid.