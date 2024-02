Usher maakt zich op voor de halftime show van Super Bowl LVIII

Usher is even uit zijn Las Vegas-residentie gestapt, want hij heeft een hoger doel: de halftime show doen van de Super Bowl LVIII. Het is een American Football-wedstrijd, maar eigenlijk is het een van de meest commerciële momenten van het jaar. Een spotje kost 7 miljoen per halve minuut, artiesten treden gratis op en de hele wereld kijkt zijn ogen uit tijdens het grootste "sport'-evenement van de wereld. We weten al dat Google een reclame heeft, en we verwachten er ook wel een van Amazon en Disney, maar dat zullen we maandagochtend allemaal met je delen.

Usher en de halftime show De show van Usher wordt gesponsord door Apple Music en er zijn dan ook al hilarische filmpjes verschenen waarin de ceo van het techbedrijf in zijn Usher-t-shirtje zit te wachten op het evenement. Usher is voor sommige mensen een RnB-artiest uit de nineties, maar voor anderen een levende legende die tot op de dag vandaag met nieuwe muziek blijft komen. De halftime show is altijd wel echt een show: Usher krijgt 15 tot 20 minuten om te laten zien wat hij in huis heeft. Hij zal ongetwijfeld wat oude nummers doen, hij is immers een crowdpleaser, maar er is ook nieuwe muziek die ongetwijfeld door het stadion zal schallen. En dans: als Usher ergens bekend van is, dan zijn het wel zijn moves. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen: hoeveel dansers neemt hij mee, wat wordt het thema? Vorig jaar stond Rihanna nog met haar zwangere buik op een aantal lichtplateaus, terwijl de dansers hun ledematen van hun lijf dansten.

De overtreffende trap? Het is natuurlijk altijd de bedoeling dat de ene halftime show de andere overtreft en dat wordt soms gedaan met semi-politieke statements, zoals latina's Shakira en J Lo enkele jaren geleden deden. Maar ook is het natuurlijk het event van de 'wardrobe malfunction' van Janet Jackson, en Justin Timberlake, wat overduidelijk geen fout was, maar wel voor een van de grootste schokken in de geschiedenis van entertainment zorgde. Tenminste, in de Verenigde Staten, wij halen daar onze schouders bij op en vragen ons vooral af of zo'n tepelklem nou echt prettig zit onder zo'n pak. Usher zal naar alle waarschijnlijkheid zonder tepelklemmen komen, maar misschien wel iets anders voor thrillseekers: rolschaatsen. Zijn show van de laatste jaren staat bol van de rolschaatskunsten. Usher heeft nog niets losgelaten over de show, behalve de teaservideo's die je door dit artikel heen kunt bekijken.



2024 is van Usher 2024 is het jaar van Usher. De RnB-ster heeft namelijk niet alleen een Super Bowl om zich weer op de kaart te zetten. Morgen verschijnt een gloednieuw album, hij zit in een Skims-commercial van Kim Kardashian, hij werkt samen met de grootste K-Pop-ster ter wereld én dan is er ook nog een tour die in de Verenigde Staten begint, maar waarschijnlijk ook Europa zal aandoen. Waar menig fan (waaronder ondergetekende) een half jaar geleden nog naar Parijs afreisde omdat hij eindelijk even van Las Vegas loskwam voor een meerdere avonden tellende show speciaal in Parijs. Met ook daar veel rolschaatsen, dus onze inschatting is dat het een dynamische show gaat worden. En hopelijk ook een net zo dynamische American Football-wedstrijd: daar is het immers uiteindelijk allemaal om te doen, toch?