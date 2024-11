Red Hulk laat veel meer van zich zien in nieuwe Captain America-trailer

Marvel heeft zijn geweldige serie Agatha All Along afgerond en nu is het tijd om de volgende grote productie onder de aandacht te brengen van de fans. Dat is Captain America: Brave New World, de nieuwe film die vanaf 14 februari 2025 in de bioscoop te zien is. Valentijnsdag is extra rood dit jaar…

Red Hulk

De grote vijand uit deze film is namelijk een enorme rode griezel: Red Hulk. Julias Onah is de regisseur van de Marvel-film en hij is bekend van Luce en The Cloverfield Paradox. Hij leidt de film, waarin Anthony Mackie Captain America speelt. Iets waar de president van de Verenigde Staten, gespeeld door Harrison Ford, wat moeite mee lijkt te hebben. Hij sist hem in de trailer toe dat hij geen Steve Rogers is.

Sowieso is de president een wat heetgeblakerd type, want ja, hij is de Red Hulk die het de Captain nog moeilijk gaat maken. Hij niet alleen: ook Giancarlo Esposito’s Sidewinder gaat hem achterna. De eerste supersoldaat blijkt in deze film een moordpoging te hebben gedaan op de president, maar daar weet hij niets meer van. Dat opent natuurlijk de mogelijkheid tot allerlei complottheorieën. En niet alleen theorieën, want de overheid houdt er aardig wat complotten op na in deze superheldenflick. Het is nog altijd veel actie, maar met een vleugje politiek, intrige en corruptie.

Captain America: Brave New World verschijnt op 14 februari 2025 in de bioscoop.