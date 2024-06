Hugh Grant laat zich van heel creepy kant zien in Heretic

Hugh Grant is te zien in de nieuwe film Heretic, dat is geschreven door de mannen achter A Quiet Place. Het legt de lat meteen hoog: die acteur, die schrijvers, maar de trailer van die psychologische horrorfilm doet daar nog een schepje bovenop.

Hugh Grant

Ooit was hij de posterboy voor romantische komedie en we waren even bang dat hij ook zijn oudere jaren zou slijten als een soort Richard Gere. Hugh Grant heeft een heel ander pad gekozen en dat doet hij slim. Hij was al te zien als Oompa Loompa in Wonka en als schurk in The Gentlemen en zelfs Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves, dus het valt op dat de beste man er toch wel een heel eclectische filmcarrière van heeft gemaakt. We smullen er alleen maar van. We genoten bijvoorbeeld ook enorm van hem als Tony the Tiger in de Netflix-film Unfrosted. Nu slaat hij weer een andere weg in: horror.

Heretic

In deze thriller-achtige horrorfilm zien we Chloe East (The Fabelman) en Sophie Thatcher (Yellowjackets) als twee Mormonen die helaas op de verkeerde deur kloppen. Een heel verkeerde deur, zo bewijst de onderstaande trailer. ‘Ben je geïnteresseerd om meer te leren over Jezus Christus?’ Met een heerlijk nummer op de achtergrond worden we voorgesteld aan de dames en Hughs personage. Maar of ze er nou goed aan doen om ook bij hem binnen te stappen… Aan de muziek hoor je al dat dat niet zo is, daarna wordt de trailer een heel onaangenaam gebeuren. Onaangenaam op alle goede manieren.

Heretic (wat ketter betekent) draait vanaf herfst 2024 in de bioscoop.