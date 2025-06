Mountainhead wordt meer Meta dan goed voor ‘m is

Stop vier techbonzen bij elkaar in een ruimte en je kunt vuurwerk verwachten. Elitair vuurwerk, dat al gauw lijkt nat te regenen en als prut in de goot eindigt. We hebben het over Mountainhead, een film waarvan we hoge verwachtingen hadden, maar bedrogen uitkomen. Heel erg Meta dus.

Vier techbro’s

Mountainhead draait om vier techmensen: de pensionado (gespeeld door Steve Carell), de social mediamagnaat (gespeeld door Cory Michael Smith), de wannabe die geluk heeft gehad (gespeeld door Jason Schwartzman) en de good guy (gespeeld door Ramy Youssef). Regisseur Jesse Armstrong is er als schrijver bij om het een en ander in goede banen te leiden, zoals hij dat ook geweldig deed als schrijver van Four Lions en niet te vergeten Succession. Hij is ook de regisseur, dus we kunnen wel zeggen dat dit echt zijn kindje is.

We waren eerder al heel enthousiast toen de trailer online kwam en dat is niet zo gek:het is een onderwerp dat volledig bij ons past, de cast is tof en de regisseur weet wel hoe hij complexe verhalen moet vertellen. Bovendien is die sneeuwsetting ook wel even iets anders en al met al zou er toch weinig fout kunnen gaan. Toch?

Langzaam maar zeker…

Helaas. Waar de film vrij sterk begint met de introductie van de mannen en hun enorm omhooggevallen manier van doen: hoe ze zich tot elkaar richten, hoe ze in de sneeuw heel bro-achtig hun net worth op hun borst tekenen en hoe de hele wereld de vertiefenis ingaat, terwijl zij een beetje lopen te pokeren. Ze zijn zeker niet gemaakt voor ons om van te houden, we moeten een hekel aan ze hebben, maar op den duur gaat deze film zo ver dat het begint te lijken alsof je naar een auto-ongeluk kijkt.