Succession-maker komt met film over tech-mannen in de bergen

Vier mannen die succesvol zijn in de techwereld gaan samen naar een luxe huis in Mountainhead, terwijl de wereld ondertussen in de fik staat. Dat is ongeveer wat je kunt verwachten in de nieuwe HBO Max-film die 1 juni te zien is: Mountainhead.

Mountainhead

Hij wordt gemaakt door Jesse Armstrong, de man achter Succession. Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith en Ramy Youssef spelen de vier mannen. Maar terwijl zij in de bergen zitten en een beetje met elkaar kibbelen, wordt een van de social mediaplatforms juist het strijdtoneel van de wereldproblemen en worden de mannen er uiteindelijk toch bij betrokken. Hoe hard ze ook lijken te proberen om zich er niet in te laten meeslepen

Waarschijnlijk is dit een film waarin je het eens niet ziet zitten met de hoofdpersonages. Vaak wil je toch dat het hoofdpersonage wint, maar met al deze mannen die ergens hoog in de boom naar beneden kijken hoe de anderen elkaar het leven zuur maken, kunnen we ons voorstellen dat dit vooral een tikkeltje haatkijken is. En misschien iets wat toch ook wel weer helemaal niet zo ‘fictie’ is als het lijkt, gezien de huidige wereldpolitiek, social mediarechtszaken en persoonlijkheden die daar tussendoor fietsen.

We zijn heel benieuwd naar deze prent, maar we moeten er nog ruim een maand op wachten: 1 juni verschijnt Mountainhead op HBO Max.