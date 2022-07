5 The Office-scenes die we willen naspelen met de nieuwe LEGO

LEGO komt opnieuw met een sitcom-set en dat belooft net als die van Friends een geliefd exemplaar te worden. Ditmaal is de eer aan The Office, de mockumentary waarin Michael Scott een bijzondere, constant over grenzen gaande maar ook koddige baas is van een kantoor van een papierbedrijf. Scott, gespeeld door Steve Carell, wordt met zijn collega's regelmatig in een 'dagboekkamer' geïnterviewd over de vele bizarre situaties die zich op kantoor voordoen. Het is hilarisch en wereldwijd geliefd. Zo geliefd dat LEGO er wel raad mee weet. Op dit moment blijft het nog een tease, maar het lijkt erop dat er een vrij flinke set van The Office komt. Veel Minifigures (uiteraard) en naast het kantoor met zijn bureautjes ook het beroemde kantoor van de baas. Onze handen jeuken om de leukste scènes na te spelen. De ontruimingsoefening De iconische Dwight houdt altijd enorm van regels en veiligheid. Hij vindt het in het vijfde seizoen heel belangrijk om een ontruimingsoefening te doen. Hij houdt echter wel rekening met de regels, maar niet zozeer met zijn omwille de collega's. Er wordt gegooid met katten en iemand heeft zelfs een hartaanval. Heerlijk om deze chaos na te spelen in de vrij drukke set.

Prison Mike Michael Scott heeft altijd een heel praktische manier om dingen te leren. Hij kruipt in de aflevering The Convict volledig in de rol van Prison Mike, waarbij hij verschrikkelijkheden uit de nor deelt. Wij denken: lekker een piratenbandana opdoen en naspelen!



Het auto-ongeluk Eigenlijk mag je niet lachen om een auto-ongeluk, maar als het in The Office voorkomt is dat onmogelijk. Het moment waarop Michael Meredith keihard aanrijdt met zijn auto is een heftig begin van het seizoen 4. Leuk om na te spelen als je een LEGO-auto hebt, ook als dat een gigantische Landrover is. Mag best.



De wachtwoord-aflevering Wat The Office vaak zo fantastisch maakte, was de herkenbaarheid. Hoe raar de dingen die gebeuren ook zijn, er zit altijd iets herkenbaars tussen voor kantoortijgers. Zo ook de aflevering waarin mensen proberen te herinneren welk wachtwoord ze ook alweer gebruikten. Het blijkt bigboobz te zijn, wat natuurlijk totaal niet de door de beugel kan. Ondertussen probeert Dwight mensen op een apocalyps voor te bereiden, dus als je deze aflevering naspeelt kun je mooi af en toe het licht uitdoen voor een extra onheilspellend effect.



De Eerste Hulp-training Al is het maar om vrolijk Stayin' Alive van de BeeGees te zingen: de aflevering waarin eerste Hulp-training wordt gegeven en alles natuurlijk totaal in een totaal ongepaste kakefonie van zaken eindigt. Je kunt misschien zelf een soort masker maken voor LEGO-Dwight, want die ging er vandoor met het gezicht van het (gelukkig neppe) slachtoffer. Of deze eerste hulp-training zo effectief was, dat betwijfelen we, maar Stayin' Alive is wel echt een goed nummer om op te beademen.



LEGO The Office Uiteindelijk moet natuurlijk eerst die LEGO-set arriveren. Hij verschijnt 1 oktober voor 199,99 euro en bestaat uit 15 Minifigures (feest!): Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert, Pam Beesly, Ryan Howard, Angela Martin, Oscar Martinez, Kevin Malone, Stanley Hudson, Kelly Kapoor, Phyllis Lapin Vance, Meredith Palmer, Creed Bratton, Toby Flenderson en Darryl Philbin. Hij bestaat uit 1164 steentjes en is slechts 7 centimeter hoog: echt het Dunder Mifflin-kantoor.