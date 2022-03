De stofzuiger die alle ouders en LEGO-fans willen hebben

LEGO stofzuigen

Het is namelijk nogal een gedoe om LEGO op te ruimen. Nu is één steentje niet zo’n probleem, maar bijvoorbeeld bij de LEGO-planten zoals de paradijsvogelplant en de bonsaiboom zitten allemaal losse stukjes als ‘aarde’. Ook betekent met kinderen spelen met LEGO dat de vloer al gauw helemaal vol ligt met stukjes. Hartstikke leuk om samen te sorteren, maar tegen de tijd dat het kind is afgeleid en iets anders wil gaan doen, of het eten klaar is, schiet opruimen er vaak bij in.

Daar heeft de man achter Unnecessary Inventions iets op gevonden. Matty Benedetto maakte namelijk een stofzuiger die niet alleen de LEGO in één keer in een bak zuigt, maar ook nog eens op grootte sorteert. Geen idee waarom de beste man zijn kanaal Unnecessary Inventions noemt, want de ene na de andere LEGO-fan roept het al op internet: houd je mond, hier is mijn geld (oftewel: shut up and take my money). Helemaal niet onnodig dus!