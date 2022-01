Goed Nieuws: LEGO wereldbol en ook dieren kunnen lachen

Het is na alle commotie van de afgelopen weken hoog tijd voor weekend. We hebben ondanks alle narigheid ook veel positieve berichten binnengekregen, zoals een geweldige LEGO-wereldbol, een nieuwe Netflix-serie met een lange naam en een gloednieuwe trailer van de geliefde serie The Walking Dead. Nieuwe trailer van The Walking Dead De allerlaatste stappen van The Walking Dead komen eraan, want de FOX-serie komt dit jaar echt tot zijn einde. Hoe vergaat het de bewoners van Alexandria? Overleven Daryl, Carol, Maggie en Negan het? Het in het laatste staartje van The Walking Dead gaan we het zien. In een nieuwe trailer worden we vast warmgemaakt voor The Walking Dead seizoen 11B, dat vanaf 21 februari op FOX te zien is om 22:00 uur en ook meteen op Disney+.

Nieuw: LEGO wereldbol Ze blijven maar met toffe nieuwe dingen komen bij LEGO. Na de wereldkaart kun je vanaf 1 februari (dat is al bijna!) ook een wereldbol van LEGO zelf bouwen. En die kun je helemaal personaliseren, zo creëer je je eigen wereld. Bij de set zitten niet alleen de tools en blokjes die nodig zijn voor de wereldbol, je kunt onder andere ook een zeilboot en kompas toevoegen aan je wereldbol. Het ziet er in ieder geval uit als een supervette set en fans zullen er zeker voor in de digitale rij staan.

Nieuw op Netflix: The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window Nou, Netflix heeft nogal z'n best gedaan op een ontzettend lange titel voor een nieuwe serie. Je zou denken: dat kan korter, maar laten we het vooral over de serie zelf hebben. TWITHATSFTGITW (ja, dan kun je 't krijgen ook hoor) draait om het leven van Anna (gespeeld door Kristen Bell). Ze is vanuit haar raam getuige van een gruwelijke moord bij de nieuwe buurman. Omdat ze alcohol en pillen gretig combineert en daardoor regelmatig gaten heeft in haar geheugen is het maar de vraag of ze echt een moord heeft gezien. De serie krijgt matige kritieken, maar oordeel vooral zelf!

Ook dieren kunnen lachen Wat ons betreft heel fijn nieuws: uit onderzoek is gebleken dat ook dieren kunnen lachen. Minstens 65 diersoorten beschikken over deze 'gave'. En niet alleen primaten kunnen lachen. Ook honden, koeien, vossen en bijvoorbeeld vogels liggen af en toe in een deuk. De onderzoekers analyseerden onder andere de geluiden die dieren produceren en keken naar lichaamstaal. Primaten kunnen bijvoorbeeld een 'speelgezicht' trekken, zoals het laten zien van de hoektanden.

De klassieker Banjo-Kazooie staat nu op Nintendo Switch Online De Nintendo 64-game Banjo-Kazooie is vanaf nu verkrijgbaar in de Nintendo Switch Online-winkel. Dat is geweldig nieuws, want deze avonturengame was een groot succes. Het nieuws komt voor velen als verrassing, want nadat ontwikkelaar Rare door Microsoft werd gekocht, waren de Banjo-Kazooie-games in eerste instantie na die Nintendo 64-game alleen maar speelbaar op Xbox-consoles. Genoeg te doen dus, dit weekend!