Goed nieuws: After Life seizoen 3 en Red Notice-sequels

Had jij altijd een Nerf-gun op je werk liggen om af en toe een irritante collega mee te beschieten? Ook met thuiswerken kan die goed van pas komen. En nu komt er een heel tof exemplaar aan. Dat en meer positief nieuws in een gloednieuwe editie van Goed Nieuws. Fijn weekend!

Schiet je huisgenoten overhoop met de Boba Fett-Nerf-gun We schreven het laatst al: Disney+ is nu een grote nieuwe productie rijker in de vorm van The Book of Boba Fett. Daar hoort natuurlijk merchandise bij, maar deze hadden we niet helemaal verwacht: een Nerf-gun van Boba Fett. Nerf-guns zijn speelgoedpistolen waarmee je schuimrubberen pijltjes kunt afvuren. Leuk als iemand je plaagt en je wraak zoekt, of als je kat weer aan je plant kauwt en je geen zin hebt om op te staan en hem weg te jagen (maar natuurlijk niet op hem schieten, maar ernaast om hem even te alarmeren). De nieuwe Nerf-gun kost ongeveer 100 euro, maar is een geweldig replica van het geweer van Boba Fett. Het Star Wars-icoon heeft veel pijltjes nodig voor al zijn premiejagen, dus het geweer komt met 12 pijltjes die je kwijt kan in drie opslagvakken. Hij is ongeveer 75 centimeter lang, dus het is een flink geweer:

Seizoen 3 van After Life staat op Netflix Het derde en laatste seizoen van de heerlijke serie After Life staat vanaf vandaag op Netflix. Nog nooit gezien? Deze tragicomedy draait om een man die zijn vrouw verliest en daardoor in een diep dal belandt. Gelukkig heeft hij fijne collega's en een lieve hond die ervoor zorgen dat hij, heel langzaam, zijn leven weer kan opbouwen. De humor is heerlijk Brits en ondanks de zware onderwerpen kan er ook genoeg worden gelachen. Dit derde seizoen is helaas het laatste. Je kunt er nu van genieten. In dit filmpje zie je een overzicht van de beste grappen.

Er verschijnen nog twee Red Notice-opvolgers Red Notice was een heerlijk foute actiefilm en een groot succes voor Netflix. We hadden niet gedacht dat Dwayne Johnson, Gal Gadot en Ryan Reynolds wederom terug zouden komen, maar blijkbaar maakt Netflix een tweede en derde film van Red Notice. De comedy-actiefilm die draait om spionage en het vinden van schatten wist ons enorm te charmeren en nu krijgen we daar dus nog meer van. Het is nog niet helemaal zeker dat dit trio terugkeert, maar Netflix is wel van plan om de twee films direct na elkaar op te nemen, dus hopelijk laten de agenda’s van deze sterren het toe voor nog meer ontdekkingsreizen vol intrige.

Er werden 70 nieuwe plant- en diersoorten ontdekt in 2021 In 2021 zijn er veel nieuwe plant- en diersoorten ontdekt, hoewel dat er waarschijnlijk meer zouden zijn als er niet zulke grote reisbeperkingen zouden zijn. Toch is zeventig een goede score, met onder andere 14 kevers, 12 zeeslakken, 9 mieren en zes schorpioenen. Voor de mensen met spinnenangst helaas wat slechter nieuws: er zijn namelijk ook drie nieuwe spinnensoorten ontdekt. Maar gelukkig ook vijf bloemen en een prachtig nieuw zeepaardje, namelijk een roze pigmeezeepaard in Nieuw Zeeland en die zijn erg bijzonder:

Herkenbare memes voor dertigers Ben je rond de 30 jaar, bijna zo oud of ooit 30 jaar geweest? Dan kun je vast lachen om de memes op het Instagramaccount van iamthirtaf. Het is ook een leeftijd waarop het voelt alsof de rest van de wereld van alles van je verwacht. Mensen om je heen gaan trouwen, krijgen kinderen en kopen huizen. Die sociale druk is voor de millennials van nu soms behoorlijk irritant. Genoeg redenen voor een account vol leuke memes over het leven als dertiger.

Mistige ochtenden zorgen voor mooie foto's Het was nogal mistig afgelopen week, maar dat is niet alleen maar vervelend. Die mist zorgt namelijk voor prachtige plaatjes. En daar kunnen wij dan weer van genieten omdat iedereen die foto's graag deelt op social media. Dus delen we graag een paar plaatjes van die mooie mistige ochtenden.