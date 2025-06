Huilen: het echte einde van Downton Abbey is aanstaande

Je kunt het tuttig vinden, te emo of te Brits, maar als er een serie is die stevig in het polozadel zit, dan is het Downton Abbey wel. Iedereen kent wel iemand die het kijkt. De serie is inmiddels al jaren geleden afgelopen, maar de familie Crawley gaat op het doek onverminderd verder. Tot nu, want in The Grand Finale nemen we toch echt afscheid van Downton Abbey.

Downton Abbey: The Grand Finale

We zijn al vijftien jaar verder met de Crawleys en we hebben al veel meegemaakt, zoals de eerste wereldoorlog en de roaring twenties. Nu is het na zes seizoenen en een aantal films klaar.

Julian Fellowes’ kostuumdrama laat Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Brendan Coyle, Jim Carter en de rest nog een keer samenkomen en aan het einde van deze zomer het nakijken we zien wat dat betekent. In ieder geval gaat de serie over hoe de familie Crawley en hun personeel de jaren 1930 ingaan. “Terwijl de geliefde cast van personages navigeert over hoe Downton Abbey naar de toekomst te leiden, moeten ze verandering omarmen en een nieuw hoofdstuk verwelkomen.”

Helaas zonder Maggie Smith, maar met genoeg drama en tranen. En niet alleen van de hoofdpersonages. Wij huilen niet hoor! Maar we kopen voor de zekerheid wel tissues om mee te nemen. 12 september draait Downton Abbey: The Grand Finale in de bioscoop.