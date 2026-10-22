Brad Pitt kruipt opnieuw in de huid van stuntman Cliff Booth. Netflix heeft nieuwe beelden gedeeld van The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, waarin het personage uit Once Upon a Time… in Hollywood acht jaar later opnieuw in de problemen belandt. Quentin Tarantino schreef het scenario, maar ditmaal zit David Fincher op de regiestoel.

Cliff Booth was misschien niet de officiële hoofdpersoon van Once Upon a Time… in Hollywood, maar hij groeide wel uit tot een van de meest geliefde personages uit de film. De stuntman, chauffeur en probleemoplosser leverde Brad Pitt in 2020 zelfs zijn eerste Oscar voor beste mannelijke bijrol op. Nu krijgt Booth zijn eigen film.

Netflix heeft een nieuwe reeks beelden van The Further Mis-Adventures of Cliff Booth vrijgegeven. Daarop zien we niet alleen Brad Pitt als de inmiddels ouder geworden Cliff, maar ook verschillende nieuwe personages. Bovendien geven regisseur David Fincher en schrijver Quentin Tarantino meer prijs over het verhaal en hun bijzondere samenwerking.

Van stuntman naar fixer

De film speelt zich af in 1977, acht jaar na de gebeurtenissen uit Once Upon a Time… in Hollywood. Het sprookje is inmiddels voorbij. Los Angeles heeft misschien geen behoefte meer aan een stuntman als Cliff, maar achter de schermen van Hollywood zijn er nog altijd genoeg problemen die om zijn unieke vaardigheden vragen.

Cliff verdient zijn geld inmiddels als barman en filmoperateur. Daarnaast werkt hij als ‘fixer’ voor de filmindustrie. Wanneer acteurs, agenten en andere Hollywoodfiguren met een probleem zitten dat liever buiten de publiciteit blijft, schakelen ze Booth in. Hij lost zulke situaties op zijn eigen manier op, ook wanneer die aanpak niet helemaal legaal is. Zijn nieuwste opdracht begint wanneer talentagent Karen Crosby, gespeeld door Elizabeth Debicki, contact met hem opneemt. Zij werkt voor televisiester Charlie Peters, een rol van Scott Caan. Peters staat erom bekend zijn eigen stunts uit te voeren en weet daarmee meteen Cliffs interesse te wekken.

Via Peters ontmoet Cliff ook diens vrouw Toni, gespeeld door Carla Gugino. Daarnaast duikt Yahya Abdul-Mateen II op als Roderick ‘Hot Rod’ Harrison, een voormalig Americanfootballkampioen die een nieuwe carrière als acteur is begonnen. En dan zijn er nog de mysterieuze broers Eddie en Fernando Verdusco, gespeeld door Matt Groove en JB Tadena. De twee gangsters zetten Los Angeles flink op stelten. Wat volgt, wordt volgens Netflix een misdaadverhaal vol moord, chantage, diefstal, afpersing, geweld, ambitie en verlangen.

Tarantino schrijft, Fincher regisseert

Het opvallendste aan de film is de samenwerking achter de schermen. Quentin Tarantino schreef het scenario, maar laat de regie over aan David Fincher. Daarmee wordt een personage uit zijn filmuniversum voor het eerst voortgezet door een andere filmmaker. Volgens Tarantino kwam Brad Pitt zelf met het idee om Fincher te benaderen. Pitt en Fincher werkten eerder samen aan Se7en, Fight Club en The Curious Case of Benjamin Button. Bovendien bleek Fincher een groot liefhebber van Cliff Booth te zijn.

Fincher zag in het scenario vooral een kans om een misdaadfilm over Los Angeles te maken met een van zijn favoriete personages uit die stad. Een belangrijke aantrekkingskracht was volgens hem de mogelijkheid om Cliff verder te leren kennen en te ontdekken waar hij acht jaar later terecht is gekomen. Tijdens de opnames moest Fincher regelmatig denken aan Shampoo, de film uit 1975 met Warren Beatty. Niet zozeer vanwege het verhaal, maar vanwege de manier waarop die film een bepaalde periode en een excentrieke groep inwoners van Los Angeles vastlegde.

Daarom ziet Fincher The Further Mis-Adventures of Cliff Booth niet uitsluitend als een stuntfilm of een verhaal over Hollywood. Het is volgens hem vooral een film over Los Angeles. Wel eentje met het soort kleurrijke personages en gewelddadige uitspattingen dat we van Tarantino gewend zijn.

Geen Rick Dalton?

Netflix noemt vooralsnog geen terugkeer van Leonardo DiCaprio als acteur Rick Dalton. In Once Upon a Time… in Hollywood vormden Dalton en Booth een onafscheidelijk duo. De nieuwe film lijkt zich echter volledig te richten op Cliffs leven als fixer. Of Rick Dalton helemaal niet verschijnt of dat Netflix nog een verrassing achter de hand houdt, is niet bekend. De overige cast bestaat onder anderen uit Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Matt Groove en JB Tadena.

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth duurt twee uur en 21 minuten. De film verschijnt op 26 november 2026 in IMAX-bioscopen. Vanaf 23 december is de film wereldwijd op Netflix te bekijken.