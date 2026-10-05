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Avengers doomsday

Je kunt nu je kaartjes kopen voor Avengers: Doomsday

EntertainmentdoorLaura Jenny
Het is vanaf nu mogelijk om bioscoopkaartjes te scoren voor Avengers: Doomsday. De film draait in de bioscoop vanaf 16 december en sinds vandaag kun je tickets kopen voor de langverwachte Marvel-prent. We gaan erin zien hoe de Marvel-helden het opnemen tegen Doctor Doom, die nog veel erger blijkt te zijn dan Thanos of enige andere dreiging die we tot nu toe hebben gezien in het Marvel Cinematic Universe.

Fandag

Er is bij bioscoopketen Vue op 16 december een fandag, waarbij de Amsterdamse Vue er helemaal in Doctor Doom-stijl uit komt te zien. Ook geeft de cast fans voorafgaand aan de film een speciale videoboodschap. De film zal waarschijnlijk een van de meest succesvolle bioscoopfilms allertijden worden, waarmee het Avengers: Endgame uit 2019 dan achter zich laat.
Tot nu toe liegen de cijfers er niet om: in de Verenigde Staten kunnen mensen al langer ene kaartje kopen en daar is al voor 16,5 miljoen dollar aan tickets verkocht.

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