Een bijzondere onthulling van de CEO van Netflix : het kan zomaar zijn dat de app allemaal dingen die je eigenlijk wil kijken verstopt onder een dikke laag met content die je helemaal niet wil kijken. In een interview heeft hij er meer over verteld.

Televisie blijft populair

De CEO van Netflix is Ted Sarandos en die wil graag zorgen dat mensen goede content ook daadwerkelijk kunnen vinden. Op dit moment lukt dat niet altijd, omdat de app zijn 325 miljoen abonnees soms bedolven achterlaat onder films en series die ze helemaal niet willen zien. De co-CEO stelt dat mensen nog altijd heel veel gebruikmaken van de televisie en daarbij doelt hij niet alleen op gamen en Netflixen, maar ook tv-zenders kijken. Streaming zou in Amerika ongeveer de helft van de tijd beslaan die men op zijn televisie spendeert.

En die marktaandelen per streamingdienst veranderen nog wel eens. Netflix is eigenlijk altijd de gedoodverfde winnaar, maar de concurrentie komt inmiddels wel steeds dichterbij. Het zal Skydance, YouTube en Disney+ moeten voorblijven en dat wil het onder andere doen met zorgen dat content beter kan worden gevonden. Maar ook: dat er meer content is waarvoor je echt Netflix zou nemen. Vroeger hadden we Orange is the New Black, House of Cards en films die Oscars wonnen. Nu is dat toch wat minder geworden. Netflix brengt helemaal niet meer de ene na de andere hitserie uit. Nu zegt de CEO dat Netflix zich meer focust op de ambitie om verhalen te vertellen, in plaats van het ‘achternazitten van wat mensen vijf seconden leuk vinden op televisie’.

Sarandos zegt: “Ik denk dat nu Netflix is gegroeid en volwassener is geworden, en de markt om ons heen ook volwassener is geworden, dat slagingspercentage echt van belang is. En je moet de vraag voor zijn: ‘Zitten we op koers om dat slagingspercentage vast te houden en voort te zetten, met name in de VS, maar eigenlijk overal ter wereld?’ Ik zou zeggen dat het bedrijf overal ter wereld goed draait, ook in de VS, maar we zouden het in de VS beter moeten doen dan voorheen. En we moeten ons echt focussen op ons vermogen om dat voor elkaar te krijgen.”

Verstopt onder rommel

Hij wil geen rommel, hij wil meer content die echt verhalen vertelt. Netflix zou daarnaast in de app soms fouten maken in hoe nieuwe zaken worden gepresenteerd, waardoor het soms ondergesneeuwd wordt door dingen waarvoor je de app helemaal niet opent. Verder zou de streamingdienst van plan zijn om iets meer te doen met bioscoopreleases, wat natuurlijk slim is: soms wil je als date liever de bioscoop induiken dan bij iemand thuis Netflixen, naast dat het ook slim is om bioscoopfilms net nadat ze uit de bioscoop komen op een streamingdienst te kunnen zien.