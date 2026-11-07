Stranger Things is nog niet klaar met ons. Netflix kondigde op Stranger Things Day de live-action prequel Other Worlds: A Stranger Things Adventure aan, die in 2028 op de streamingdienst verschijnt. Bij de aankondiging hoorde een korte teaser, en die zegt meer dan je op het eerste gezicht zou denken.

Van Hawkins naar Marion

De grootste onthulling is het decor. De serie verlaat Hawkins, Indiana en speelt zich af in het stadje Marion in Nevada, op 19 april 1955. Netflix vat het samen met de tagline “Before Hawkins, there was Marion”. Daarmee gaat het verhaal bijna dertig jaar terug in de tijd ten opzichte van de oorspronkelijke serie en speelt het zelfs vóór het toneelstuk Stranger Things: The First Shadow, dat zich in 1959 afspeelt.

In de teaser zien we een oude fiets met een radio aan het stuur, waaruit de doo-wop-hit ‘Sh-Boom’ van The Chords klinkt. De camera draait omhoog naar een bewolkte lucht, die vervolgens onder luid gedonder openbreekt. Wat daarachter zit, laat Netflix in het midden.

Een spoor naar Vecna?

Voor fans is de keuze voor Nevada geen toeval. The First Shadow draait om de jonge Henry Creel, de jongen die later uitgroeit tot Vecna, en Nevada speelt een rol in zijn achtergrond. Ook ‘Sh-Boom’ wordt gezien als knipoog naar Creel. Dat de serie volledig nieuwe personages volgt, staat wel vast: de bekende cast rond Millie Bobby Brown en Finn Wolfhard keert niet terug. De Duffer Brothers houden het vooral mysterieus en sluiten hun aankondiging af met een duidelijke hint: houd de lucht in de gaten.

Wie zit erachter?

De serie is bedacht door de Duffer Brothers en Kate Trefry, die jarenlang schrijver was bij Stranger Things en ook het script van The First Shadow schreef. Trefry is de showrunner. Joe Wright, bekend van Pride & Prejudice, Atonement en Darkest Hour, regisseert de eerste drie afleveringen. Ook Shawn Levy en zijn productiehuis 21 Laps zijn weer aan boord. De opnames vinden plaats in New Mexico, de cast wordt later bekendgemaakt.

Voor Netflix is Stranger Things een van de belangrijkste merken in de catalogus. Sinds het debuut in 2016 groeide de serie uit tot een wereldwijd fenomeen, met meer dan 1,2 miljard weergaven over de eerste vier seizoenen. Seizoen 4 en 5 behoren tot de populairste tv-seizoenen ooit op het platform. “Op Stranger Things Day, zijn we vereerd om opnieuw samen te werken met Matt en Ross Duffer en Kate Trefry om fans een nieuwe dimensie van dit universum te laten betreden,” zegt Jinny Howe, hoofd scripted series voor de VS en Canada bij Netflix.

Dat universum breidde zich de afgelopen jaren al flink uit. Zo verscheen de animatieserie Stranger Things: Tales From ‘85, waarin de groep uit Hawkins in de ijskoude winter van 1985 nieuwe monsters en een paranormaal mysterie onderzoekt. Daarvan zijn inmiddels twee seizoenen te zien. In Netflix House Philadelphia en Netflix House Dallas kunnen fans bovendien terecht voor fysieke Stranger Things-ervaringen. Het toneelstuk The First Shadow sluit binnenkort af: de voorstelling stopt op 27 december in het Phoenix Theatre in Londen en op 3 januari 2027 in het Marquis Theatre op Broadway.