Er was eerder deze maand een gerucht dat hij auditie heeft gedaan en nu weten we het zeker: Robert Pattinson is James Bond . Hij kwam in de laatste shortlists niet meer voorbij, wat betekent dat het extreem goed geheim is gehouden: Robert Pattinson kruipt de komende tijd in de rol van geheim agent 007.

James Bond

We denken dat de acteur, die zijn Twilight -tijd allang ontgroeit is, een heel geschikte kandidaat is als James Bond. En daar zijn meerdere redenen voor te bedenken:

Hij kan goed mysterieus spelen

De beste man heeft waarschijnlijk met Batman zijn beste visitekaartje afgeleverd voor de rol van de geheim agent. Hij speelt daarin enerzijds een heel mysterieus type, terwijl hij aan de andere kant natuurlijk een playboy is, want dat is nu eenmaal wie Bruce Wayne is. Zo is 007 eigenlijk ook wel een beetje. Hij kan vrij stil zijn, maar hij is natuurlijk ook erg van de vrouwen. Iets wat Batman en Bond allebei wel hebben.

Hij heeft de goede leeftijd

Amazon zou meer op zoek zijn naar een wat jongere James Bond en ergens zijn we blij dat het een man van 40 is geworden. Niet een broekie, maar een man, maar tegelijkertijd niet een te oude man. Dat betekent immers dat hij oud genoeg is om ervaren over te komen, en bovendien nog lang de rol kan spelen. Craig deed het van 38 jaar tot 51 jaar, dus R Patz heeft nog wel even.

Hij is Engels

Hoe goed hij ook een Amerikaans accent kan aannemen: Robert Douglas Thomas Pattinson, zoals hij voluit heet, is een Brit en dat maakt hem natuurlijk uitermate geschikt voor deze Britse rol. Het zou toch misschien wel gek zijn om er een Amerikaan of een Australiër voor te kiezen. De 40-jarige acteur kan ook heel goed een posh English accent opzetten, zo bewees hij bijvoorbeeld in Tenet, waarin hij ook echt Queen's English spreekt.

Hij doet veel eigen stunts

Hij is geen Tom Cruise, maar Robert Pattinson doet vaak zijn eigen stunts. Hij is echt een acteur die helemaal in een rol duikt en zo heeft hij bijvoorbeeld al laten zien dat hij het niet erg vind om een gevechtsscène zelf op zich te nemen. Dat maakt hem veel meer realistisch als James Bond, want vaak beginnen die films met vrij spectaculaire stunts die Bond uitvoert.

Hij heeft humor

Omdat hij zo vaak serieuze rollen speelt, zou je bijna kunnen denken dat Pattinson geen humor heeft, maar dat heeft hij wel degelijk. Zeker als het om ironische grappen gaat is hij van de partij, en we denken dat hij ook zeer geschikt is voor de droge humor van James Bond zelf. Hij is absoluut grappig en dat is een randje dat ook bij de geheim agent hoort.