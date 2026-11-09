Veel mensen zetten de kerstboom pas op als Sinterklaas de deur uit is, maar de kans is groot dat er stiekem wel al naar een kerstfilm is gekeken. Het maakt ook totaal niet uit welke, want als het om kerst-romcoms gaat dan is er eigenlijk altijd hetzelfde menu. En dat is precies waarom het zo leuk is om kerstfilm-Bingo te spelen.

Kerstfilm-Bingo

Kerstfilms zijn vaak heel voorspelbaar en dat maakt ze voor sommige mensen onkijkbaar, terwijl andere mensen er juist een sport van maken om te bekijken wat er dan wél anders is. Ook zijn er inmiddels veel kerstfilms die het echt wel heel anders aanpakken, dus dat is leuk om te zien.

We hebben een kerstfilm-Bingo gemaakt op basis van de tientallen kerstfilms die we hebben gezien. Waarschijnlijk kun je bij de gemiddelde film over dating en kerst een heleboel opties wegstrepen, wat natuurlijk het beste gaat met een zilverkleurige of goudkleurige stift, om helemaal in de sfeer te blijven:

Lekker wat kerstschuimpjes, stol of banketletters erbij, een kilo kerstkransjes en gluhwein erbij en je bent er helemaal klaar voor. Hoewel, je hebt natuurlijk ook een foute kersttrui, een matching kerstpyjama of een rendieronesie nodig om jezelf er helemaal klaar voor te maken.

Welke kerstfilms zijn de moeite waard?

Er zijn natuurlijk veel kerstfilms die niet onder de romcoms vallen, maar wel tot het genre kerstfilm behoren. Home Alone, ELF en The Nightmare before Christmas bijvoorbeeld. Maar wat als je nou een goede kerst-romcom wil kijken? It; s A Wonderful Life wordt vaak genoemd als een van de beste opties, maar dat is een film uit 1946. Wil je iets moderners en comedy, dan kun je voor A Christmas Tale gaan uit 2008, Happy Christmas uit 2014 of Castle Christmas uit 2021. Al mag Something From Tiffany's ook wel een moderne klassieker worden genoemd, net als Single all the Way uit 2021.

Meer kerstfilm-inspiratie nodig? Je kunt er de top 100 beste kerstfilms van RottenTomatoes op naslaan. Ook gaan we binnenkort ons artikel met beste kerstfilms om te kijken weer updaten, dus houd die in de gaten. Binnenkort zie je hier op DutchCowboys trouwens ook weer welke kerstcommercials er allemaal weer zijn, maar we verwachten die vooral de eerste dagen na Sinterklaas.