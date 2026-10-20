Netflix heeft de laatste tijd allerlei nieuwe takken van sport aangeboord: het doet aan live-sportuitzendingen en het voegt steeds meer games toe aan de app op zowel mobiel als op televisie. Co-CEO Ted Sarandos heeft nu gezegd dat hij liever ziet dat er meer focus is op films en series in plaats van alle randzaken.

Netflix wil meer focus

Sarandos heeft gezegd dat Amerikanen minder Netflix kijken en dat er eigenlijk te weinig hitseries zijn. Hij verwijst daarbij waarschijnlijk naar dingen als House of Cards en Stranger Things, wat echt grote hits waren waar iedereen het over had bij de koffie-automaat. Nu heeft de Flix niet echt meer van dit soort hype-series. Dat komt wellicht ook een beetje omdat de kijkers wat vertrouwen verliezen: Netflix annuleert series vaak al na 1 of 2 seizoenen, dus de vraag is of dat genoeg tijd is voor een serie om echt een hit te worden.

Het schijnt ook nog steeds niet echt een succes te zijn dat Netflix games aan zijn apps heeft toegevoegd. Er is wel wat groei: het was een lange tijd maar 1 procent van de abonees die games speelde, maar het is nu 3,5 procent. Dat is echter nog steeds erg weinig. Het gaat dan bovendien niet eens om elke dag gamen, maar slechts eens per maand.

Netflix-hits

De grootste hitserie in Nederland is de afgelopen tijd Love is Blind Nederland, wat de eerste Nederlandse versie is van de populaire datereeks waarin mensen elkaar niet zien tijdens het daten. Maar qua films en series is er eigenlijk sinds het einde van Stranger Things eerder dit jaar weinig uitgekomen dat echt veelbesproken is: zelfs de nieuwe Monster-serie weet de tongen niet echt los te maken.

Niet dat koffiepraat alles is, maar het gaat natuurlijk wel om wat de mensen bezighoudt. We weten net wat Netflix qua kijkcijfers echt doet, het deelt daar niet veel informatie over maar blijkbaar is het niet voldoende volgens Sarandos. Wat daar precies aan gaat veranderen moeten we nog afwachten.