Of je nou van blinde datingshows, spannende misdaadseries, drama of true crime houdt: dit weekend hebben streamingdiensten als Netflix Apple TV en HBO Max weer genoeg kijkvoer voor je in petto. Met deze vijf tips vermaak je je zaterdag en zondag kostelijk!

Love is Blind Nederland seizoen 1 (Netflix)

De populaire realityshow Love is Blind gaat al heel wat seizoenen mee op Netflix, maar nu is ook het eerste seizoen van de Nederlandse versie op de streamingdienst verschenen, gepresenteerd door Nicolette van Dam en Bas Smit. Het concept blijft hetzelfde: vrijgezelle mannen en vrouwen leren elkaar beter kennen, maar kunnen elkaar niet zien. Ze zitten namelijk in aparte kamers gescheiden door een dunne muur. Op die manier kan de vonk eventueel overslaan via de gesprekken, en pas bij een huwelijksaanzoek krijgen de twee elkaar in het echt te zien. Vervolgens is het maar de vraag of ze dan ook mét elkaar kunnen leven.

Slow Horses seizoen 6 (Apple TV)

Slow Horses gaat inmiddels al zes seizoenen mee. In deze Britse serie volgen we de ‘slechtste’ agenten van de Britse veiligheidsdienst MI5 in het zogeheten Slough House, onder leiding van Jackson Lamb (fenomenaal gespeeld door Gary Oldman), die overal lak aan lijkt te hebben. In het zesde seizoen, dat enkele weken geleden van start is gegaan en inmiddels al drie afleveringen telt op Apple TV, slaan de leden van Slough House zelf op de vlucht. Dat levert weer veel spanning en actie op. Fans van de serie weten wat hen te wachten staat, en heb je nog niet kennis gemaakt met Slow Horses, dan staat je een flinke inhaalslag te wachten!

War seizoen 1 (HBO Max)

HBO Max heeft er weer een nieuwe geprezen topserie bij in de vorm van War, dat draait om twee in Londen gevestigde advocatenkantoren die het tegen elkaar opnemen in een juridische strijd tussen filmster Carla Duval (Sienna Miller) en techtopman Morgan Henderson (Dominic West). Elk seizoen moet overigens weer een andere spannende rechtszaak uitlichten, dus dat belooft wat.

East of Eden (Netflix)

Ook Netflix pakt uit met een nieuwe dramaserie, in dit geval East of Eden – een serie gebaseerd op de gelijknamige John Steinbeck-roman. Hierin speelt Florence Pugh de sterren van de hemel als Cathy Ames, die middenin een ruzie in de familie Trask komt te staan. Het gaat daarbij om een miniserie die zeven afleveringen telt, dus je kunt dit weekend er meteen goed voor gaan zitten en heel het verhaal verorberen.

Unmasking a Monster: Aileen Wuornos (HBO Max)

True crime-fans zitten dit weekend er warmpjes bij op HBO Max, waar de driedelige documentaireserie Unmasking a Monster: Aileen Wuornos te zien valt. Hierin wordt de Amerikaanse seriemoordenaar Aileen Wuornos uitgelicht, die eind jaren tachtig en begin jaren negentig zeven mannen vermoordde. Deze mannen pikte ze als sekswerker op. Zowel de moorden als haar arrestatie worden uitgelicht, verduidelijkt met betrokkenen en getuigenissen van Wuornos.