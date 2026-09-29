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GoT film

Er komt een Game of Thrones-film: Aegon's Conquest - maar wel pas in 2029

Entertainment29 sep , 23:46doorLaura Jenny
Het was even spannend hoe House of the Dragon zou zijn: een serie-spin-off van de 'echte' Game of Thrones-serie. En die echte Game of Thrones-serie, daarvan was ook niet iedereen te spreken als het om het laatste seizoen ging. Gelukkig blijkt House of the Dragon een topserie en is er inmiddels zelfs nog een spin-off-serie tussendoor geweest. Hoogste tijd voor iets anders? Ja, Aegon krijgt zijn eigen film in 2029.

Aegon's Conquest

In de zomer van 2029 kun je de wereld van Westeros voor het eerst aanschouwen op het witte doek. Hoewel: er zijn ook Game of Thrones-afleveringen op het witte doek geweest. Maar het is voor het eerst dat er een film komt gebaseerd op de boeken van George R.R. Martin. De film, die Game of Thrones: Aegon's Conquest heet, komt uit op 6 juni 2029.
De man achter A Knight of the Seven Kingdoms, Owen Harris, staat aan het roer van de prent, die is geschreven door Beau Willimon. Hoewel de titel al bekend is, is het plot dat nog totaal niet. We kunnen ons wel iets voorstellen bij die naam: Aegon I wil waarschijnlijk de macht over Westeros. Hij is ook verantwoordelijk voor de Targaryen-dynastie dus zo vreemd is dat allemaal niet.

Wie is Aegon I?

Het mysterie stopt ook niet bij het plot: we weten namelijk ook nog niet wie de titelrol zal vertolken. De beste man heeft namelijk nooit in de series gezeten. We weten alleen dat Daenerys Targaryen, de drakenmoeder, uit deze dynastie voortkomt.
In ieder geval is Harris een vrij doorgewinterd persoon voor de job: hij heeft afleveringen van Black Mirror gedaan en een remake van Twilight Zone. House of the Dragon komt voor die tijd trouwens eerst nog terug voor een vierde seizoen, met waarschijnlijk voor die tijd ook nog wel het tweede seizoen van A Knight of the Seven Kingdoms. Je hoeft dus niet jaren te wachten tot je weer iets van Game of Thrones hoort, maar we zijn wel heel benieuwd hoe een film wegkijkt na zoveel series te hebben gebinged.

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doorLaura Jenny

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