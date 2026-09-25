Ben je zo iemand die bij het zien van een spin meteen op de bank springt en roept dat iemand hem weg moet halen? Dan kun je de film Crawlers misschien beter overslaan. Deze nieuwe horrorfilm draait namelijk om een appartementencomplex dat wordt overspoeld door vleesetende spinnen. En ontsnappen blijkt voor de bewoners geen optie.

Crawlers is vanaf 1 oktober 2026 te zien in de Nederlandse bioscopen. Daarmee komt de film precies op tijd om de aanloop naar Halloween wat ongemakkelijker te maken. De film komt bovendien uit de koker van producenten die betrokken waren bij onder meer de John Wick-franchise , The Pope's Exorcist en Tarot.

Eerst lijkt er iets heel anders aan de hand

Het verhaal speelt zich af in Paradiso Palms, een appartementencomplex dat wordt gerund door Serena. Erg geliefd is ze niet bij de bewoners, maar dat wordt al snel het minste van haar problemen.

Maar wanneer Serena een overleden man in een van de appartementen aantreft, wordt het complete gebouw in quarantaine geplaatst. Alles wijst aanvankelijk op een dodelijk virus. Niemand mag het complex verlaten en de bewoners zitten met elkaar opgesloten.

Alleen blijkt een virus helemaal niet de oorzaak te zijn. Het gebouw wordt geteisterd door een plaag vleesetende spinnen. Serena moet vervolgens samen zien te werken met dezelfde bewoners die haar daarvoor nauwelijks konden uitstaan. Volgens de officiële synopsis is zij uiteindelijk degene die boven zichzelf moet uitstijgen om de rest te redden.

Lekker claustrofobisch

Daarmee kiest Crawlers voor een vrij effectieve horrorcombinatie. Niet alleen heb je een gebouw vol spinnen waar je liever ver vandaan blijft, de personages kunnen door de quarantaine ook niet simpelweg naar buiten rennen.

De film wordt geregisseerd door Ángel Gómez Hernández, die eerder Voces maakte. De hoofdrollen zijn voor Matilda Lutz, bekend van Revenge, Gregg Sulkin uit Marvel's Runaways en Melina Matthews, die te zien was in The Room Next Door.

Vooral voor mensen met arachnofobie lijkt het daarmee een behoorlijk oncomfortabele bioscoopervaring te worden. De tagline op de filmposter doet daar nog een schepje bovenop: Skin will crawl.

Crawlers vanaf 1 oktober in Nederland

Heel lang hoeven horrorfans niet meer te wachten. Crawlers draait vanaf 1 oktober 2026 in de Nederlandse bioscopen en wordt hier uitgebracht door Gusto entertainment