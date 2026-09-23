The Beast: je zou na het zien van deze gewelddadige trailer bijna denken dat het de president zelf is, maar het is het gepantserde voertuig in de colonne van de leider van de Verenigde Staten. Renny Harlin, de regisseur van Die Hard 2, heeft daar een fascinatie voor en maakte er een film over. Een film waarin Samuel L. Jackson de president speelt. En Joel Kinnaman is ook van de partij als geheim agent.

The Beast

Er is een staatsgreep gaande in de Verenigde Staten en vanuit de zwaar beveiligde limousine van de president probeert hij de controle in handen te houden. Hij moet echter ook zijn geheim agent die gewond is geraakt in leven houden, terwijl hij zijn vrouw probeert te bereiken.

De officiële omschrijving van de film is: "Wanneer een militie van ongeïdentificeerde vijanden een staatsgreep tegen de VS coördineert, wordt de president gedwongen zelf achter het stuur van de presidentiële limousine te kruipen. Om zijn gewonde Secret Service-agent te redden, herenigd te worden met zijn vrouw en de wereld te redden, moet hij het volledige potentieel van de streng geheime offensieve capaciteiten van 'The Beast' ontketenen."

En ja, na het zien van die trailer zou je toch bijna denken dat Jackson zelf het beest is: hij krijgt het in ieder geval zwaar te verduren en zal zich toch staande moeten zien te houden.