Tijdens Reshape: 'A Conversation with President Barack Obama'

Insider, een toonaangevend SaaS-bedrijf dat cross-channel, geïndividualiseerde ervaringen realiteit maakt voor B2C-merken, organiseert na de zomer RESHAPE, een tweedaagse wereldwijde virtuele summit, gehouden op 15 & 16 september 2021.



Barack Obama zal op 15 september samen met de mede-oprichter en CEO van Insider, Hande Cilingir, een live fireside chat bijwonen. Wil je dat niet missen? Reserveer dan hier alvast je plek.

Reshape Summit 2021



De summit zal een platform bieden aan 100+ A-sprekers, waaronder Sir Martin Sorrell, Executive Chairman van S4 Capital, Gillian Tans, Chairwoman van Booking.com, Jitse Groen, CEO van Just Eat Takeaway, Carolina Garcia, Global Digitalization Manager van IKEA, Mazen Mroueh, Head of Digital Media van FrieslandCampina, Deepak Subramanian, VP Homecare van Unilever en Gijs van Engelen, Chief Digital Officer van Hunkemöller.

RESHAPE organiseert meer dan 60+ bijzondere sessies verdeeld over 4 podia over leiderschap, klantervaring, digitale transformatie, duurzaamheid en diversiteit en inclusie.

“RESHAPE zal een van de grootste en meest invloedrijke leiderschap gemeenschappen samenbrengen op een van de grootste, meest gedurfde en meest out-of-the-box conferenties met 100+ top C-level leiders en sprekers. In een op ervaring en betekenis gebaseerde economie moeten we als leiders van elkaar leren en ons richten op het opbouwen van wederkerigheid tussen consumenten en hun merken om vooruit te komen. Dit is de kans om levensechte transformatie verhalen met elkaar te delen terwijl we leren navigeren door paradigmaverschuivingen in klantervaring, leiderschap, duurzaamheid en diversiteit en inclusie - niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart. Er is geen andere iconische leider die het idee van RESHAPE beter vertegenwoordigt dan president Barack Obama en ik kijk uit naar een ongefilterd en inzichtelijk gesprek over het leiden van de verandering die verder gaat dan de titels”, aldus Hande Cilingir, medeoprichter en CEO van Insider.