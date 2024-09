Dit is de eerste trailer van spin-off From the World of John Wick: Ballerina

John Wick is niet meer, maar lang leve John Wick. Het universum vol Russische gevaren, huurmoordenaars, mysterieuze Japanners en honden in nood is verslavend en daarom is het fijn om te zien dat het er nog niet mee is afgelopen. Er is een spin-off: From the World of John Wick: Ballerina.

From the World of John Wick: Ballerina

De Ballerina in deze wordt gespeeld door Ana de Armas, de bloedmooie Cubaanse actrice uit Knives Out. De film mag dan een vreemde naam hebben, het is wel een goede manier om stoere mannen naar een film over een ballerina te laten gaan. De film speelt zich af tussen Chapter 3 en Chapter 4 en draait om een wees die een huurmoordenaar is geworden en in het bekende Continental hotel woont.

Len Wiseman, bekend van Underworld, doet de regie en in de trailer kun je zien dat dit bepaald geen Zwanenmeer is. Of misschien diep van binnen stiekem wel? De film verschijnt in juni 2025 en wees gerust: John Wick, gespeeld door de geliefde Keanu Reeves, maakt in deze film ook zijn opwachting.