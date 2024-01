​Netflix-kijktip: The Brothers Sun is John Wickiaans lekker

Het is een beetje Kill Bill, het is een beetje John Wick en het is Michelle Yeoh. Althans, Yeoh is niet de hoofdrolspeler, al heeft ze als kopstuk van de Taiwanese maffia en vooral moeder van haar twee zonen zeker een belangrijke rol. We zien haar gewoon heel graag, en gelukkig krijgen we in The Brothers Sun ook veel van haar te zien. Maar ook Sam Song Li, die wat nieuwer is en Bruce Sun speelt, doet het voortreffelijk.

The Brothers Sun

The Brothers Sun is een serie die uit acht afleveringen bestaat en het verhaal vertelt over een Taiwanees gezin in de Verenigde Staten. Een moeder, twee zoons, en de ene zoon wil stiekem liever acteur worden, terwijl hij nog naar school gaat. De ander is een soort handlanger van moeders in het criminele circuit.

Door de ogen van de goedaardige zoon leren we dat hij deel uitmaakt van een nogal ingewikkelde familie, die met allerlei andere maffiagroeperingen overhoop ligt. Hij lijkt er allemaal vrij onschuldig wel uit te komen, maar al gauw wordt hij in een soort gat gezogen waardoor ook hij er niet meer onderuit kan dat hij een Sun is.