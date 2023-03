Everything Everywhere All At Once grote winnaar Oscars 2023

De meest prestigieuze filmprijzen die we op de wereld kennen zijn weer uitgereikt: de Oscars. De film Everything Everywhere All At Once is de grote winnaar met 7 gouden mannetjes. Beste Film ging ook naar die nogal uit de pas lopende prent. Daarnaast kreeg Brendan Fraser met zijn omstreden dikmaakpak-film The Whale de Oscar voor beste acteur.

Oscar-winnaars 2023

Het moet bijzonder zijn voor Fraser, die heel lang weg is geweest van het witte doek en bovendien nogal zijn rol als de avonturier uit The Mummy aan zich had kleven. Hij nam zijn prijs dan ook huilend in ontvangst. Daarnaast was er ditkeer ook een buitenlandse film die het enorm goed heeft gedaan: de oorlogsfilm Am Westen Nichts Neues (All Quiet on the Western Front) van onze oosterburen kreeg vier Oscars. Tof voor Netflix, want het is een productie van die streamingdienst. Niet dat die nog geen Oscars had natuurlijk..

De grootste verliezer deze Oscars is Martin McDonagh. De film The Banshees of Inisherin had maar liefst 9 nominaties, waarvan er 0 werden verzilverd. The Fabelmans van Steven Spielberg wachtte hetzelfde lot, al had die ‘slechts’ 7 nominaties. De biopic Elvis ook: acht nominaties, nul verzilveringen. Wel leuk was de winst voor Pinocchio van Guillermo del Toro: die won Beste Animatiefilm, een prijs die normaal meestal naar een Disney- of Pixar-film gaat.