Dit zijn de Oscar-nominaties van 2023

De Oscars zijn een filmprijsuitreiking die niet zonder controverse komt, maar het blijven toch de grootste filmprijzen die we op deze wereld kennen. Afgelopen jaar zagen we hoe Will Smith er een oorvijg uitdeelde en daarnaast kampen de awards eigenlijk al sinds de start met discriminatieproblemen. Dat laatste verbetert zo langzamerhand wel iets. 13 maart worden ze vergeven, maar we willen natuurlijk weten wie er genomineerd zijn. Dat is nu bekend.

Oscar-nominaties 2023

Voordat we gaan kijken wie er allemaal bij de awardshow mogen verschijnen, staan we eerst nog even stil bij wie er juist geen ‘knikje’ hebben gekregen. Wie zijn er tot eenieders grote schrik niet genomineerd? Dat zijn bijvoorbeeld Danielle Deadwyler en Till, zelfs niet voor het beste nummer. Ook is het erg jammer dat we Viola Davis niet zien als beste actrice, want ze speelde de sterren van de hemel in The Woman King. Spijtig: daar mag de Academy zich wel even over achter zijn oren krabben.

Leuker nieuws dan: wie heeft de meeste nominaties? Er is één film die juist op heel veel nominaties kan rekenen: Everything, Everywhere All At Once heeft maar liefst 11 nominaties op zijn naam. Deze film speelt zich in allerlei dimensies af en is nogal een wervelstorm van gekte. Zeker niet voor iedereen even geschikt, maar hij kan tegelijkertijd rekenen op een heleboel fans, zo bewijzen de hartstikke terechte nominaties. Daarnaast heeft All Quiet in the Western Front het goed gedaan: die heeft er 9, met ook nog eens 8 voor Elvis en The Banshees of Inisherin. Ook leuk: Top Gun: Maverick heeft zes Oscar-nominaties. En de allereerste Oscar-nominatie voor een Marvel-film ooit: Angela Bassett is genomineerd voor haar ondersteunende rol in Black Panther: Wakanda Forever.