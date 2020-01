​Vooral Marriage Story is de grote Golden Globes-verliezer

Marriage Story is de enige Netflix-film waar een award voor is gewonnen. Om precies te zijn de bijrol van Laura Dern, die als psycholoog indruk wist te maken. Echter had Marriage Story absoluut meer prijzen moeten ontvangen. Natuurlijk was het script van de film die als beste film uit de bus kwam, Tarantino’s Once Upon A Time in Hollywood, erg goed, maar was het verhaal en dialoog van Marriage Story niet veel beter?

De winnaars van de Golden Globes zijn zondag in Amerika bekendgemaakt. Waar Netflix met zijn indrukwekkende aantal nominaties slechts bekaaid vanaf kwam met slechts 2 awards. Dat belooft weinig goeds voor de Oscars. Zouden The Irishman en Marriage Story daar beter in de prijzen vallen?

De kleine Netflix-film biedt zo’n realistische vertelling, terwijl de acteurs in de film inmiddels grootheden zijn. Scarlett Johansson is razend bekend als Black Widow in de Marvel-films, terwijl Adam Driver de slechterik Kylo Ren speelde in de recente Star Wars-trilogie. Toch weten ze zichzelf heel menselijk en normaal op te stellen in Marriage Story en de sterren van de hemel te spelen in rollen die emotioneel gezien veel van ze vragen. Niet voor niets had de film zes nominaties, maar het verdiende zeker meer bekroningen.

The Irishman

Hoewel The Irishman een sterke film is, is het ook een erg lange zit, waardoor de film voor veel mensen minder blijft hangen. Mensen hakken de kijksessies doormidden en kijken de film daardoor niet zoals hij bedoeld is. Toch had het meesterwerk van Scorsese op zijn minst een prijs mogen winnen, zoals die van Joe Pesci voor de rol van beste mannelijke rol. Een prijs die nu naar Brad Pitt is gegaan in Once Upon a Time in Hollywood.