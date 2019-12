​Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker review

We werden er in de jaren ‘70 van de vorige eeuw voor het eerst aan voorgesteld, toen ging het verhaal aan het begin van het nieuwe millennium verder en uiteindelijk sluiten we er het einde van een decennium mee af. Star Wars kent inmiddels generaties aan fans en de nieuwe trilogie met Rey in de hoofdrol heeft daaraan zeker bijgedragen. Maar hoe zit dat met de afsluiter van de trilogie: Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker?



J.J. Abrams

De oude films zijn af en toe wel heel knullig qua special effects, vergeleken met wat er nu kan, maar de films uit de tweede trilogie waren weer een te vol van special effects. De fans waren blij dat J.J. Abrams in 2015 met Episode VII: The Force Awakens met een waardige opvolger in de Star Wars Skywalker-saga kwam, eentje die hij nadat Episode VIII door een ander werd gemaakt zelf mocht afsluiten met Episode IX: The Rise of Skywalker. Abrams is dichtbij de manier van film maken uit The Force Awakens gebleven, wat de film alsnog zeer authentiek des Star Wars doet aanvoelen.

De flick zit barstensvol typische Star Wars-dingen: van een café vol eigenaardige stamgasten tot flauwe grappen makende Stormtroopers. Soms overdrijft deze film er zelfs mee, want in The Rise of Skywalker komt zo’n beetje alles en iedereen voorbij die je ooit in Star Wars zag. Het leidt af en toe zelfs een beetje af van het verhaal, dat verder goed in elkaar steekt. Wat het verhaal inhoudt zal ik je besparen omwille van spoilers, maar zoals in elk klassiek Star Wars-verhaal draait het erom wie Rey nou eigenlijk is. Het verhaal is daar zelfs zo op geënt, dat er aan de gevoelens en gedachten van bijvoorbeeld Finn, maar ook Poe, compleet wordt voorbijgegaan. Beide heren hebben wel allebei een momentje in de film, maar dit is wel echt de film waarin het compleet draait om Rey (gespeeld door Daisy Ridley) en haar gevecht met Kylo Ren (gespeeld door Adam Driver).