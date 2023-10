Halloween: de beste griezelfilms en series op streamdiensten

Het is bijna Halloween en met de donkere dagen en het druilerige weer schreeuwt die avond erom lekker met een bak popcorn onder een dekentje op de bank te liggen en een goede horrorserie of -film te kijken. En daar kun je dit weekend natuurlijk ook al mee beginnen. We tippen er een paar. Barbarian Op Disney+ staat een bizarre horrorfilm die wel even blijft plakken. Het 80’s-achtie Barbarian draait om een vrouw die een huis uurt, maar dan niet de enige blijkt te zijn. Dat is echter niet het allerraarste, want het blijkt niet bewoner Keith te zijn die voor de echte problemen zorgt..

Devil in Ohio De Netflix-serie Devil in Ohio zal niet snel een Emmy winnen, maar het is wel een lekker huiveringwekkende reeks. Devil in Ohio heeft wat bekende gezichten, zoals Stacey Farber, Sam Jaeger en Emily Deschanel.

The Fall of the House of Usher Netflix scoort dit jaar een horrorhit met The Fall of the House of Usher. Het is geen heel traditionele horror in de zin dat het niet alleen maar griezelfans zijn die van de serie houden. Wel zit er alsnog lekker veel onheilspellends in, gorigheid en heel veel intrige.

Hellbound Zit je helemaal in de Koreaanse films en series, dan mag Hellbound zeker niet missen. Deze zesdelige serie gaat om mensen die zomaar worden vermoord. Is het een teken van God? De serie is gemaakt door de man achter Train to Busan, dus zeker een mustsee.

The Baby Nu is het al spannend om ineens met een baby te worden opgescheept, maar als die baby ook nog eens zorgt voor een compleet horrorcircus, dan weet je dat je met de miniserie De Baby te maken hebt. Hoe komt onze hoofdpersoon van die baby af? Je ziet het op HBO Max.

30 Coins Ook op HBO Max is het Spaanse 30 Coins: een vertelling over Bijbelse munten, sektes en het Vaticaan. En toch ook weer een baby, maar die door een koe ter wereld wordt gebracht. Echt een serie voor mensen die houden van absurde horror, want dat is absoluut wat je in 30 Coins krijgt voorgeschoteld.

Lovecraft Country Ook op HBO Max is de serie Lovecraft Country, waarin het constant de vraag is of het nou het racisme of de echte monsters in de bossen zijn die mensen de stuipen op het lijf jagen. De serie is geproduceerd door Get Out-regisseur Jordan Peele en dat is een heel goed teken.

The Sixth Sense Bruce Willis en Hayley Joel Osment zijn episch in The Sixth Sense op Disney+, een horrorklassieker waarvan iedereen de clue al weet, maar dat geeft niet. Dit is een film die je altijd even aan kunt zetten, zeker als het weer Halloween is. Het blijft bij sommige ‘entiteiten’ toch behoorlijk schrikken.