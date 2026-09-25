Veel streamingdiensten hebben al een abonnement met reclame, maar tot nu toe was Netflix nog volledig reclamevrij. En dat blijft voorlopig ook wel zo: pas over een half jaar verschijnt het reclame-abonnement in Nederland.

Netflix met reclame

Netflix met reclame is vanaf 1 maart verkrijgbaar in Nederland en België. We wisten al dat het pas 2027 zou worden, maar nu weten we dus een exacte datum. Wel weten we alleen wat het kost in ponden, want er werd vanuit Londen een aankondiging gedaan. Netflix vraagt Britse kijkers om 7,99 pond met reclame, terwijl het standaard-abonnement 13,99 pond is. 14 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk hebben al voor dit goedkopere abonnement gekozen.

Wel zou Netflix spelen met het idee om het reclamebeleid iets te wijzigen. Niet zozeer qua abonnementsvorm, maar het kijkt naar nieuwe vormen om reclame aan te bieden. Zo wil het mogelijk met pauze-advertenties komen, waarbij er reclame te zien is als je een serie even op pauze zet. Kortom, elke keer dat je partner even moet plassen, kijk jij straks misschien wel tegen commerciële uitingen aan.

Altijd reclame op Disney+

Tegelijkertijd valt het tot nu toe mee met de reclame op streamingdiensten: we hebben op verschillende diensten nu wel reclame, waarbij het vaak een paar minuten per uur is. Het enige irritante is als er steeds dezelfde reclame voorbijkomt. Wel heeft Disney+ een mogelijk nieuwe trend ingezet qua commercie: het zou sowieso reclame krijgen, ook bij mensen die een Premium-abonnement hebben. Je betaalt dus 15,99 euro voor een streamingdienst en krijgt dan alsnog reclame. Er is wel een verzachtende omstandigheid: advertenties komen niet tussen films en series door.

Tot nu toe wordt er weinig online geklaagd over advertenties, maar tegelijkertijd kan dat wel eens veranderen als er voortdurend commerciële uitingen binnen streamingdiensten te zien zijn. Er is natuurlijk ook een verschil tussen banners en reclames: en tussen reclames die even aan het einde van een serie voorbijkomen of juist middenin een spannende scène. Tot nu toe weten de streamingdiensten het nog allemaal vrij subtiel te houden, maar het kan zomaar zijn dat er nu een tijdperk aanbreekt waarin het toch wat opvallender en daarmee mogelijk irritanter wordt.