Het blijft een spannende vraag: wat gaat de Steam Machine straks toch kosten? De gameconsole van Valve heeft waarschijnlijk enorm te lijden onder de hoge RAM-prijzen, want het merk is wel heel stil over de prijs. Wel heeft het zijn mond opengedaan over iets anders: het apparaat verschijnt namelijk deze zomer.

Steam Machine



Althans, je kunt ook spellen zonder die badge spelen, maar die kunnen dan prestatieproblemen hebben. Wel is Steam Machine zes keer krachtiger dan de Steam Deck, dus hij zal minder snel problemen geven. Tegelijkertijd is het moeilijker voor ontwikkelaars om hun game Verified te krijgen voor de Steam Machine, omdat hij nu eenmaal meer vraagt. Aangezien het al juni is, kan dat dus al heel snel zijn. Wanneer exact blijft nog even vaag, maar we hoeven er in ieder geval niet meer te lang op te wachten. Het is niet zo dat je alle Steam-games op het apparaat kunt doen: je bent overgeleverd aan de spellen met een Verified-badge erbij.

Prijs?

Maar vraagt Valve er straks ook aan gamers meer voor? De stilte rondom de prijs van het apparaat lijkt niet positief. Er werd ooit gedacht dat de console 600 dollar zou kosten, maar de verwachtingen zijn nu dat daar wel een paar honderd dollar bovenop gaat. Ongetwijfeld krijgen we het definitieve antwoord na een gelikte presentatie waarin Valve eerst in het brein print hoe tof de console kan zijn, zodat het iets minder rauw op ons dak komt.