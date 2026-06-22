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House of the dragon

House of the Dragon is weer begonnen: check de nieuwe trailer

Entertainment22 jun , 17:18doorLaura Jenny
21 juni markeert voor sommigen het begin van de zomer, voor anderen dat ze juist lekker binnen gaan zitten met House of the Dragon. De HBO Max-serie is gisteren zijn derde seizoen ingegaan. Het is gebaseerd op Fire & Blood, het boek van George R.R. Martin, en we weten allemaal wat dat betekent: strijd.

House of the Dragon seizoen 3

In de eerste aflevering konden we zien hoe Rhaena op Sheepstealer stapt en dat is natuurlijk een prachtig gezicht. Verder zien we vooral veel gekonkel: briefjes, gepraat over mensen gijzelen en plannen beramen om mensen te overvallen. Maar er zijn ook andere soorten aanvaringen, waarbij meer dan één persoon het met de dood moet bekopen. En ja, dit was alleen nog aflevering 1 van de 8...
House of the Dragon seizoen 3 is elke zondag in Amerika op HBO Max te zien: elke maandag in Nederland.

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